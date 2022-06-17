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НБ республики получила в дар книгу «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века»

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Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева получила в дар книгу «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века», изданную Министерством культуры Ингушетии в 2020 году, сообщила пресс-служба учреждения.

Составителем сборника статей по истории и культуре ингушского народа является известный ученый-этнограф, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова.

Сборник «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века» — это научно-популярное издание, которое содержит исследования ингушских ученых различной тематики и хронологии. В издание вошли статьи о культуре, традициях и общественном быте ингушей, военные летописи, история становления республики и мн. др.

«Сборник «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века» создает целостную картину исторического прошлого нашего народа. Статьи сопровождены большим количеством архивных фотоматериалов и иллюстраций, что дает читателю более объемное и комплексное представление об Ингушетии и ингушах», — рассказала заместитель директора Лидия Мальсагова.

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