Составителем сборника статей по истории и культуре ингушского народа является известный ученый-этнограф, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова.

Сборник «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века» — это научно-популярное издание, которое содержит исследования ингушских ученых различной тематики и хронологии. В издание вошли статьи о культуре, традициях и общественном быте ингушей, военные летописи, история становления республики и мн. др.

«Сборник «Россия — Ингушетия: вместе сквозь века» создает целостную картину исторического прошлого нашего народа. Статьи сопровождены большим количеством архивных фотоматериалов и иллюстраций, что дает читателю более объемное и комплексное представление об Ингушетии и ингушах», — рассказала заместитель директора Лидия Мальсагова.