Поисковый отряд «Малгобек» принял участие в межрегиональном проекте «Горячее небо Кавказа»

Ингушские поисковики совместно с бойцами дагестанского отряда «Кавказ» провели на территории Хасавюртовского района вблизи с. п. Покровское поисково-разведывательную работу по поиску самолета, сбитого вражеской авиацией в 1942 году.

«Информацию о сбитом самолете руководитель Дагестанского регионального отделения «Поисковое движение России» Хайбулла Умаров получил от старожилов с. п. Покровское. Было установлено, что членов экипажа упавшего самолета, один из которых Николай Прокофьевич Жердев, за боевые успехи в битве с японцами на реке Халхин-Гол был удостоен звания Героя Советского Союза, второй пилот — Соколов М. И., местные жители похоронили здесь же и установили памятный знак. В семидесятые годы прошлого столетия было проведено торжественное перезахоронение героев с приданием воинских почестей», — рассказал Дзейтов.

По его словам, в ходе двухдневной поисковой разведки удалось обнаружить фундаментное основание памятника и первичное место захоронения летчиков, но место падения самолета установить пока не удалось. Поиск самолета будет продолжен в ходе весенней полевой экспедиции «Вахта памяти — 2022».

«Надо отметить, что Герой Советского Союза Николай Жердев родом с Донбасса, погиб защищая небо Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в далеком 1942 году. И сегодня, когда российская армия, в рядах которой ребята из Ингушетии и Дагестана, проводит специальную операцию по освобождению Донбасса и Украины в целом от нацистов, мы ищем обломки самолета Героя СССР. История повторяется, борьба российского народа с нацистами продолжается и в настоящее время на Донбассе», — рассказал Беслан Дзейтов.