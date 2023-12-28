Мероприятие

Представители администрации Сунженского района Ингушетии посетили с подарками семьи участников СВО

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Администрация Сунженского района Ингушетии проводит мероприятия по раздаче подарков малоимущим семьям, социальным учреждениям, семьям участников СВО, а также детям-сиротам.

Так, руководитель района Иса Татиев совместно с главами сельских поселений и начальником социального отдела Ибрагимом Гулиевым осуществлял адресные выезды, во время которых каждая семья участников СВО получала набор подарков, включающий в себя продукты питания, фруктовые корзины и новогодние наборы детям. Эта работа проводится по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, Иса Татиев выразил благодарность семьям участников СВО за их службу и жертвы для защиты Родины. Он отметил, что раздача подарков — это маленькая, но важная часть уважения и признания этих людей.

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