Премьер Ингушетии Владимир Сластенин поздравил мусульман с праздником Ид аль-Фитр

«Завершился Священный месяц Рамадан, время поклонения, праведности, прощения, добра и милосердия, время укрепления веры, нравственного обновления, духовного роста, переосмысления своего образа жизни и приоритетов», — говорится в обращении.

По словам премьер-министра, один из главных исламских праздников Ид аль-Фитр, знаменующий окончание Великого поста, способствует сближению людей, раскрывает глубину духовных традиций ислама. Жители Республики Ингушетия каждый год с трепетом ожидают этот прекрасный и щедрый праздник, который принято отмечать добрыми делами, проявляя заботу о ближних и милосердие к нуждающимся, пожилым людям и сиротам.

«Пусть эти праздничные дни наполнят теплом и радостью ваши сердца, надеждой на лучшее, укрепят общественное согласие и гражданский мир в республике и нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Пусть Всевышний примет ваш пост, добрые дела и поступки», — отметил Сластенин.

Он пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях и благих делах, радостной встречи праздника и духовного покоя.