Премьер-министр Ингушетии принял участие в совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности

В мероприятии приняли участие полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка, представители Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС, Минздрава, министерства транспорта России, других федеральных ведомств, Генпрокуратуры, главы и представители субъектов, входящих в состав макрорегиона, в их числе премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

Обсуждены вопросы экономической, государственной и общественной безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям.

Как отмечается, даны поручения, связанные с повышением контроля за антитеррористической защищенностью критически важных и потенциально опасных инфраструктурных объектов, а также мест массового пребывания людей.

Подчеркнута важность усиления работы по выявлению и оперативному предотвращению этнического и религиозного экстремизма, своевременной блокировке работы неправительственных некоммерческих организаций, ведущих противоправную деятельность на территории России.

Отдельный акцент на совещании сделан на проблематике совершенствования организации планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также были затронуты актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в условиях проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, обострения международно-политической ситуации, а также роста экономического и политического давления на Россию.