Безопасность

Премьер-министр Ингушетии принял участие в совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности

0

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Грозном совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В мероприятии приняли участие полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка, представители Минобороны, ФСБ, МВД, МЧС, Минздрава, министерства транспорта России, других федеральных ведомств, Генпрокуратуры, главы и представители субъектов, входящих в состав макрорегиона, в их числе премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

Обсуждены вопросы экономической, государственной и общественной безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям.

Как отмечается, даны поручения, связанные с повышением контроля за антитеррористической защищенностью критически важных и потенциально опасных инфраструктурных объектов, а также мест массового пребывания людей.

Подчеркнута важность усиления работы по выявлению и оперативному предотвращению этнического и религиозного экстремизма, своевременной блокировке работы неправительственных некоммерческих организаций, ведущих противоправную деятельность на территории России.

Отдельный акцент на совещании сделан на проблематике совершенствования организации планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также были затронуты актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в условиях проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, обострения международно-политической ситуации, а также роста экономического и политического давления на Россию.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 100 инициатив на 1 трлн руб. включено в план поддержки российской экономики
На главврача в Ингушетии завели дело за неуплату затрат пациента на лекарства
Вопросы обеспечения продовольственной безопасности обсуждались на заседании оперативного штаба в Ингушетии
В ДК сельского поселения Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по рисованию
В Ингушском госуниверситете состоялось мероприятие, посвященное народному фольклору
В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся мастер-класс писателя Бадрудина Горчханова для начинающих литераторов
Почти два десятка детских садов открыты в Ингушетии за год
Юные ингушские тхэквондисты успешно выступили на первенстве СКФО в Нальчике
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит видеовыставка «Навеки вместе»
В Ингушетии осудили бывшего инспектора ДПС за служебный подлог
Ингушские силовики установили владельца оружия и боеприпасов, найденных в частном доме

Главное

Яндекс.Метрика

 