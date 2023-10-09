Сборная команда Магаса по вольной борьбе успешно выступила на турнире в Черкесске

Как сообщила газете «Ингушетия» Федерация спортивной борьбы республики, соревнования проходили в спорткомплексе «Юбилейный» города Черкесска.

Отмечается, что воспитанники тренеров Богатыревых Махмуда и Мухаммада смогли завоевать 17 медалей, 10 из которых золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Так, золото завоевали Цечоев Хадис, Евлоев Зелимхан, Тариев Абдул-Малик, Дарсигов Микаил, Ужахов Ахмад, Алмазов Абдуллах, Костоев Абдул-Малик, Боков Адам, Ужахов Асхаб.

Серебряные медали в активе у Богатырева Илеза, Ярыжева Рашида, Евлоева Абдур-Рахима, Сакалова Хасана. Бронза досталась Дзангиеву Мухаммаду, Ахильгову Магомеду, Ужахову Диресу.

Также команда Магаса стала первой в общекомандном зачете.