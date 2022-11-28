Студентка Ингушского госуниверситета приняла участие в реалити-шоу «Игры разума»

Мероприятие прошло в Дагестане и собрало больше ста представителей студенческих СМИ из всех регионов России, которые объединились в команды, чтобы развить свои навыки и научиться делать качественный медиапродукт.

Дейси Цечоева стала членом команды «Этносфера». Каждой команде предстояло в течение трёх дней разработать собственный медиапроект, посвященный сохранению исторической правды, и представить его на трех площадках — «ВКонтакте», «Телеграм» и «Дзен».

На торжественной церемонии открытия ребята из вузов всей страны встретились с директором департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки РФ Андреем Толмачевым и ректором ДГУ Муртазали Рабадановым. По словам спикеров, основная особенность «Игр разума» — студенческое движение. Именно внутри своего поколения студенческие СМИ могут транслировать идеи и повестку понятным цифровым языком.

Участники «Игр разума» приняли участие в лекциях и мастер-классах от экспертов медиаотрасли, круглых столах на тему защиты исторической правды и развития Каспийского региона, а также в командной работе в рамках тематического иммерсивного шоу.