Туризм

Участники открытия турсезона в Ингушетии посостязались в стрельбе из лука

0

В горном Джейрахском районе провели конкурсы, выставки изделий народно-художественных промыслов и соревнования по стрельбе из лука в рамках торжественного открытия летнего туристического сезона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе комитета по туризму республики.

«На открытии турсезона на фоне средневековых башен с концертной программой выступили артисты госфилармонии Ингушетии. Также гости и жители республики смогли посетить выставки изделий мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, познакомились с работами местных художников», — сказал представитель ведомства.

По его словам, организаторы провели конкурс рисунка «Я художник — я так вижу», три десятка участников продемонстрировали свои творческие таланты. Победителей наградили ценными подарками.
В рамках мероприятия также прошел фестиваль бейсджампинга. Спортсмены из разных уголков страны совершили прыжки с вершин гор, которые считаются идеальными для этого вида спорта.

Для туристов провели экскурсии, велосипедные и конные прогулки, некоторые посостязались в стрельбе из лука.

Туристско-информационный центр презентовал местные турпродукты, достопримечательности и экскурсионные маршруты.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии 8 выпускников стали стобалльниками по химии по результатам ЕГЭ
В Карабулаке Ингушетии открыли площадку для игры в волейбол
В Назрани отремонтировали центральный парк имени Карцхала Мальсагова
В Ингушетии реализуют социальный проект «Пиарщики»
Мэр Назрани встретился с полузащитником клуба «Зенит» и сборной России Зелимханом Бакаевым
Ингушские боксеры стали призерами турнира национальной студенческой лиги
Установлен владелец боеприпасов, найденных в доме в Ингушетии
В столице Ингушетии провели профилактические беседы по теме детской безопасности в летний период
В Ингушетии подвели итоги Всероссийского турнира по грэпплингу на призы Альберта Галаева
Юношеская сборная Ингушетии по греко-римской борьбе готовится к международным стартам
За гибель младенца в ДТП будут судить жителя Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 