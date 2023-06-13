Участники открытия турсезона в Ингушетии посостязались в стрельбе из лука
В горном Джейрахском районе провели конкурсы, выставки изделий народно-художественных промыслов и соревнования по стрельбе из лука в рамках торжественного открытия летнего туристического сезона, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе комитета по туризму республики.
«На открытии турсезона на фоне средневековых башен с концертной программой выступили артисты госфилармонии Ингушетии. Также гости и жители республики смогли посетить выставки изделий мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, познакомились с работами местных художников», — сказал представитель ведомства.
По его словам, организаторы провели конкурс рисунка «Я художник — я так вижу», три десятка участников продемонстрировали свои творческие таланты. Победителей наградили ценными подарками.
В рамках мероприятия также прошел фестиваль бейсджампинга. Спортсмены из разных уголков страны совершили прыжки с вершин гор, которые считаются идеальными для этого вида спорта.
Для туристов провели экскурсии, велосипедные и конные прогулки, некоторые посостязались в стрельбе из лука.
Туристско-информационный центр презентовал местные турпродукты, достопримечательности и экскурсионные маршруты.