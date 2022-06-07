Стихия

Ураганный ветер и ливень с градом стали причиной аварий на линиях электропередачи в Ингушетии

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Некоторые муниципальные образования накануне временно остались без газа и электроснабжения из-за непогоды, сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По предварительной информации, разыгравшаяся стихия в некоторых местах повалила заборы, пробила или сорвала часть крыши в частных домах.

Нанесенный ущерб будет еще уточняться. Все аварийные службы работаютв авральном режиме, чтобы оперативно устранить последствия стихии, отметил Калиматов в своем Telegram -канале.

Вопрос устранения последствии стихии Глава Ингушетии держит на личном контроле.

Ранее газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона сообщали, что из-за сильного ливня и подтопления трансформаторных подстанций было прервано электроснабжение в населенных пунктах, в том числе Магасе, Насыр-Кортском округе.

С такими же проблемами столкнулись и жители Назрани. По предварительным данным, основной удар стихии пришелся именно на этот город. В работе задействованы все ответственные службы, спасатели, администрации городов и районов.

«Пока говорить о точном количестве подтопленных домов и соцобъектов рано, правительство, муниципальные власти и экстренные службы собирают всю необходимую информацию и сообщения от населения и ведомств, подсчетом ущерба от стихии займется спецкомиссия», — добавил представитель кабинета министров.

Как сообщали нашему изданию в МЧС региона, из-за мощного ливня в Назрани затопило ряд улиц, а также автомобили.

По данным информированного источника газеты, задействованы силы и средства пожарных частей и поисково-спасательных отрядов, которые с помощью спецтехники откачивают дождевую воду. Последствия подтопления устраняются.

Дворы и огороды в регионе были засыпаны градом, образовались большие потоки воды на дорогах, из-за этого создавались пробки. Погибших и пострадавших нет.

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