В городе Назрани Ингушетии состоялся полумарафон «ЗаБег.РФ»

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В Назрани состоялось ежегодное легкоатлетическое мероприятие в рамках полумарафона«ЗаБег. РФ», организованное Минспорта Ингушетии с участием мэрии города Назрани.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, в забеге на дистанцию 1 500 метров приняли участие более пятидесяти молодых людей.

В соревнованиях первое место занял Магомет-Башир Баркинхоев, второе — Тимур Кодзоев, и третье — Магомед Парчиев. Победители были награждены кубками, медалями и грамотами.

Напомним, первый полумарафон «ЗаБег. РФ» состоялся 21 мая 2017 года и тогда в нем приняли участи 80 тысяч человек в 10 городах страны. На протяжении пяти лет география данного
соревнования увеличивалась каждый год, и в прошлом году полумарафон провели уже 85 субъектов России.

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