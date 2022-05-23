В городе Назрани Ингушетии состоялся полумарафон «ЗаБег.РФ»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, в забеге на дистанцию 1 500 метров приняли участие более пятидесяти молодых людей.

В соревнованиях первое место занял Магомет-Башир Баркинхоев, второе — Тимур Кодзоев, и третье — Магомед Парчиев. Победители были награждены кубками, медалями и грамотами.

Напомним, первый полумарафон «ЗаБег. РФ» состоялся 21 мая 2017 года и тогда в нем приняли участи 80 тысяч человек в 10 городах страны. На протяжении пяти лет география данного

соревнования увеличивалась каждый год, и в прошлом году полумарафон провели уже 85 субъектов России.