В ИнгНИИ гуманитарных наук прошел научный семинар, приуроченный ко Дню ингушских башен

Во время работы семинара были заслушаны доклады Тамары Яндиевой «Каменное зодчество ингушей», Эльзы Мужухоевой «Башенная культура как исторический источник», Берснако Газикова «Символика термина «г1алг1ай», Умалата Гадиева «Об одном аспекте начального этапа строительства ингушских боевых башен», Танзилы Дзауровой «Башенные комплексы на фотографиях Е. М. Шиллинга из архива Государственного исторического музея», Фаризы Кариевой «Работа органов государственной власти по сохранению объектов культурного наследия горной Ингушетии».

Авторы докладов подчеркнули важное значение башен для ингушей в древности. Сегодня современники гордятся родовыми башнями, и многие представители разных родов делают всё, чтобы сохранить их в первозданном виде.

По словам ученых, в последнее время тема сохранения исторических памятников горной Ингушетии стала очень актуальной, так как на протяжении последних трех-четырех лет руками вандалов разрушен целый ряд исторических памятников. Это средневековые жилые и боевые башни, расположенные в Джейрахском и Сунженском районах республики.

«Сегодня горная Ингушетия — это место, где находятся исторические памятники, которыми гордится народ. Наша с вами задача передать нашим потомкам в целости и сохранности наше достояние», — отмечали ученые.

Работа научного семинара была завершена выступлением директора ИнгНИИ, доктора филологических наук Нины Барахоевой, которая также подчеркнула важность сохранения архитектурного наследия Ингушетии.