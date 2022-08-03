В Ингушетии двое мужчин отправлены под стражу за содействие терроризму

«По данным следствия, с 2018 по 2021 год 38- и 41-летний подозреваемые организовали сбор средств посредством призыва к благотворительной деятельности в одной из социальных сетей для финансирования запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», — рассказал представитель пресс-службы.

По его информации, в ходе следственных действий фигуранты задержаны, они заключены под стражу.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма) возбуждено по материалам проверки республиканского пограничного управления ФСБ и ГУ МВД России по СКФО.