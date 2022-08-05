В Ингушетии готовят к выпуску репертуарную книгу музыкальных произведений Раи Евлоевой

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В Республиканском доме народного творчества Ингушетии продолжается работа над проектами, связанными с именем народной артистки республики и заслуженной артистки России Клавдии (Раи) Евлоевой, сообщили в пресс-службе учреждения.

Методист РДНТ, композитор Зарема Мальсагова в настоящее время работает над нотной записью музыкальных произведений, созданных Раей Евлоевой за долгие годы работы на ниве народного искусства.

«Выпуск репертуарной книги выдающейся артистки — очень важный и востребованный проект, осуществляемый Домом народного творчества Ингушетии, который с недавних пор носит её имя. Издание этого нотно-музыкального собрания станет достойной данью памяти Клавдии (Раи) Ахметовны Евлоевой», — рассказал газете «Ингушетия» директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев.

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