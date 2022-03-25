В Ингушетии избили и ограбили жителя Назрановского района

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Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск преступников, похитивших 44-летнего жителя Назрановского района с целью ограбления, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

Накануне в 19:13 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в приёмное отделение республиканской больницы с побоями обратился мужчина 1978 г. р., проживающий в селе Кантышево. В ходе выезда правоохранители установили, что 24 марта в 16:30 напротив магазина «Солнышко» в Назрани, на ул. Картоева, неустановленные лица на ВАЗ-21070, «Лада-Приора» , «Лада-Гранта» в зеленой и черной спецформе в масках, стреляя в воздух из огнестрельного оружия, ударив по лицу, насильно усадили его в машину и увезли на поля", — сказал источник.

По его словам, вооруженные люди избили похищенного и завладели его денежными средствами в размере 150 тыс. руб., травматическим пистолетом. Оставив избитого в поле, нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

В ходе осмотра места происшествия силовики нашили гильзу калибра 7,62 мм. По данному эпизоду завели дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Силовики устанавливают причастных к разбою.

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