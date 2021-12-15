В Ингушетии пройдет республиканский этнический квест «Школьные бега»

По словам Мальсагова, реализация проекта «Школьные бега» представляет собой проведение командных квест-игр на базе 10 школ Ингушетии. В рамках каждой игры формируются 7 команд в составе 7 человек. На территории школ оборудуются 8 контрольных станций, где «агенты» могут давать задания и вопросы по различным направлениям. Основными темами являются ингушский язык, обычаи и традиции, кухня и застольный этикет, башенное зодчество, национальный костюм, нартский эпос ингушей, история и география региона.

«Школьные бега» пройдут с 25 декабря текущего года по 30 января следующего. Планируется, что их участниками станут более 500 учащихся из 10 средних школ Назрани и Магаса.

«У школьников будет около недели, чтобы погрузиться в содержание игры. Все участники «Школьных бегов» получат сертификаты участия, отличившихся знаниями в той или иной теме будут ждать специальные грамоты, а трём командам-победителям организаторы «ШБ» подарят поход в кинотеатр», — рассказал Мальсагов и попросил министра посодействовать в проведении подарочных киносеансов для отличившихся команд в кинотеатре «Россия» Центра культурного развития г. Магаса.

Темерлан Дзейтов пообещал оказать всестороннюю поддержку проекту, отметив, что развитие и популяризация культуры Ингушетии среди подрастающего поколения — это одна из приоритетных задач Минкультуры.

Проект реализуется за счет грантовых средств Федерального агентства по делам молодежи, при поддержке региональных министерств культуры и образования.