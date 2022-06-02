В Ингушетии стартует конкурс на лучшее подсобное хозяйство

«Принять участие в нём может каждый, кто ведет личное подсобное хозяйство. Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе, который продлится с 13 по 27 июня 2022 года проведут оценку и отбор ЛПХ на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго этапа», — сказал сотрудник пресс-службы Минсельхоза Ингушетии.

По его информации, на втором этапе, с 1 июля по 22 июля текущего года, будет проводиться оценка участников второго этапа для определения победителей конкурса.

Заявки принимаются с 13 по 27 июня органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов хозяйств.

Специальная комиссия определит лучшие из представленных ЛПХ. Обладатель первого места получит от властей 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а последующие участники — по 50 тысяч рублей. Конкурсы и различные состязания в регионе проводятся под эгидой празднования юбилея возрождения ингушской государственности.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в мае ингушский парламент принял закон о мерах господдержки развития личных подсобных хозяйств для повышения занятости и улучшения материального положения сельского населения.

Он предусматривает меры господдержки, содействие владельцам ЛПХ в приобретении кормов, поголовья крупного и мелкого рогатого скота, семян и посадочного материала, средств защиты растений, а также оказание информационно-консультационных услуг.