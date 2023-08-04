В Ингушетии завершается период регистрации кандидатов в депутаты на осенние выборы

Накануне в республике завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты. На выборах 10 сентября подлежит распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списки избирателей будут внесены около 242 тыс. избирателей.

Как сообщили в избиркоме региона, кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек. Избирательными объединениями выдвинуто 979 кандидатов. Кандидатов выдвинули следующие политические партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР И КПРФ. В качестве самовыдвиженцев подали документы 77 человек.

В настоящее время идет проверка представленных документов и рассмотрение вопроса регистрации кандидатов.