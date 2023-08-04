Выборы

В Ингушетии завершается период регистрации кандидатов в депутаты на осенние выборы

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Период регистрации кандидатов и списков кандидатов в депутаты в представительные органы муниципальных образований Ингушетии заканчивается 4 августа.

Накануне в республике завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты. На выборах 10 сентября подлежит распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списки избирателей будут внесены около 242 тыс. избирателей.

Как сообщили в избиркоме региона, кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек. Избирательными объединениями выдвинуто 979 кандидатов. Кандидатов выдвинули следующие политические партии: «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР И КПРФ. В качестве самовыдвиженцев подали документы 77 человек.

В настоящее время идет проверка представленных документов и рассмотрение вопроса регистрации кандидатов.

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