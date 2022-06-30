В Ингушском НИИ гуманитарных наук прошел семинар о психологическом консультировании

Семинар был подготовлен сотрудниками отдела ингушской этнологии. Участниками мероприятия стали школьные психологи, студенты Ингушского государственного университета, сотрудники ИнгНИИ.

Доклад на тему семинара представила старший научный сотрудник отдела ингушской этнологии Роза Ганиева. О процессе культурно ориентированного консультирования на примере отношений отца и сына рассказала клинический психолог, нейропсихолог Хади Ваделова. О положительной динамике психологической работы, опирающейся на ингушскую культуру и религиозные ценности на примере отношения женщины к ее без вести пропавшему мужу, рассказала преподаватель психологии колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга Мадина Евлоева.

Участникам семинара был представлен видеоролик, в котором на примере конкретного кейса работы психолога с детско-материнскими отношениями дается анализ мультикультурного подхода в психологическом консультировании «Культурное и духовное измерение в психологическом консультировании». Текст к видеоролику читала психолог, педагог Ренада Джалил-Ходжа.

Также в рамках научного мероприятия было презентовано методическое пособие для мусульманских религиозных деятелей «Психологическая помощь в кризисных ситуациях». Оно было издано под эгидой Ассоциации психологической помощи мусульманам, Автономного некоммерческого центра «Умеренность и созидание», Российского исламского института. Одним из соавторов данной работы является член Ассоциации психологической помощи мусульманам Роза Ганиева.

После выступления докладчиков состоялась оживленная дискуссия.