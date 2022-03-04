В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла экскурсия для сурхахинских школьников

Для школьников была проведена обзорная экскурсия по всем экспозициям музея, в рамках которой ребята познакомились с трагическими страницами в истории ингушского народа. Учащиеся узнали для себя много нового, поделились впечатлениями.

«Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий наглядно отражает события в истории ингушского народа. Приходите в наш музей, не пожалеете!» — приглашают сотрудники мемориального комплекса.