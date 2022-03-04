Экскурсия

В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла экскурсия для сурхахинских школьников

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Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии посетили пятиклассники из сельского поселения Сурхахи Назрановского района, сообщила пресс-служба учреждения.

Для школьников была проведена обзорная экскурсия по всем экспозициям музея, в рамках которой ребята познакомились с трагическими страницами в истории ингушского народа. Учащиеся узнали для себя много нового, поделились впечатлениями.

«Музей Мемориального комплекса жертвам репрессий наглядно отражает события в истории ингушского народа. Приходите в наш музей, не пожалеете!» — приглашают сотрудники мемориального комплекса.

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