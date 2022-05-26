В селе Новый Редант Ингушетии прошел мастер-класс известного скульптора Юсупа Цурова

В праздничном мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной ветвей власти, Республиканского дома народного творчества Ингушетии имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой, деятели культуры и искусства, руководители культурно-досуговых учреждений Малгобекского района и именитые мастера декоративно-прикладного искусства.

Центральным событием семинара стал мастер-класс известного скульптора и художника Юсупа Цурова. В своем кружке декоративно-прикладного искусства, который мастер ведет в Республиканском доме народного творчества, он не только учит подрастающее поколение видеть прекрасное, но и прививает своим многочисленным ученикам те навыки, благодаря которым можно запечатлеть красоту и совершенство окружающего мира.

«Декоративно-прикладное искусство — основа любой национальной культуры, от него тянутся нити ко всем видам художественной деятельности, — отметил директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев. — В творчестве Юсупа Хасанбековича находят свое яркое выражение национальные мотивы, органично вплетенные в идеалы высокого искусства, обращенного к сердцам людей. Все участники мастер-класса смогли сполна оценить это и проникнуться духом подлинного творчества».

На мероприятии царила атмосфера неподдельной любви к народному искусству. В этом большая заслуга и самодеятельных артистов из Нового Реданта. Зрители наверняка надолго запомнят песни «Вежарий» и «Братья-ингуши» в исполнении Зульфии Долаковой, выступление Ашат Тамбиевой с песней «Къонахий», а также песню «ГIалгIайче», с которой вышел на сцену местный хор. Очень тепло публика приняла и театральную постановку «Хоза моза», которую осуществил на сцене ДК известный в республике артист Амир Пугоев.

Директор сельского ДК Марет Ханиева рассказала, что приобщение к ценностям народной культуры подрастающего поколения, эстетическое, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников и молодежи, а также их привлечение к занятиям самодеятельным художественным творчеством и декоративно-прикладным искусством — одна из главных задач учреждения.