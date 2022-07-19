В селе Новый Редант Ингушетии прошел семинар для руководителей хореографических коллективов

Мероприятие провел методист РДНТ, известный ингушский хореограф Беслан Газдиев. Семинар получился динамичным и интересным, участники имели возможность не только узнать что-то новое, но и показать, насколько хорошо они овладели полученной информацией.

Свои мастер-классы хореограф проведет во всех районах Ингушетии и с удовольствием поделится собственным богатейшим опытом со всеми желающими. Для хореографических коллективов Ингушетии Беслан Газдиев осуществил целый ряд хореографических постановок. Среди них такие, как «Ингушский праздничный танец», «Ингушский горский танец», «Ингушский молодежный танец», «Танец джигита», «Аджарский танец», «Аварский танец» и многие другие.

Несколько лет назад он осуществил проект по изучению и популяризации национального танца «Уроки ингушского танца». Нынешние семинары станут продолжением того дела, которым Беслан Газдиев самозабвенно занимается на протяжении многих десятилетий.