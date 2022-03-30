В сельском поселении Троицкое Ингушетии начата работа по ремонту дорог

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, все работы осуществляются на улицах Народная и Братская.

Напомним, грейдирование дорог — это выравнивание дорожного покрытия с целью получения нужного профиля и уклона. Выполняется эта процедура на дорогах с грунтовым покрытием.

Созданы такие дороги из щебня и песка, которые послойно уложены и утрамбованы на земляном полотне. Выравниваются эти слои грейдерами.