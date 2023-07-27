Образование

Власти Ингушетии анонсировали открытие 21 объекта образования в День знаний

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Республиканские власти намерены 1 сентября ввести в эксплуатацию более 20 новых общеобразовательных и дошкольных учреждений, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе главы и правительства региона.
 

«Ко Дню знаний 1 сентября в регионе планируется открыть 21 объект, построенный по нацпроектам «Демография» и «Образование»: 13 новых школ с проектной мощностью 7 тыс. 218 ученических мест, восемь дошкольных учреждений на 1 тыс. 730 малышей», — сказал собеседник.

По его информации, открытие упомянутых объектов позволит трудоустроить 1 тыс. 849 молодых специалистов.

Всего в текущем году в регионе строятся 28 объектов образования — 15 школ и 13 детских садов. Из них две школы — на 1 тыс. 600 мест в Назрани и на 320 учеников в селе Сурхахи — возводятся по программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ».

Кроме того, в 2023 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» капремонт ведется в 16 школах.

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