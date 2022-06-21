Память

Власти Ингушетии окажут помощь семьям 500 погибших правоохранителей

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Порядка 500 семей сотрудников правоохранительных органов, погибших в разные годы при исполнении служебных обязанностей, получат благотворительную помощь. От имени Главы Ингушетии им раздадут продуктовые наборы, в которые входят сахар, мука, мясо, сладости.

«Ингушский народ пережил немало суровых испытаний. В ходе терактов и столкновений с членами НВФ в Ингушетии погибли сотни сотрудников правоохранительных органов. Эти незабываемые трагические события в новой истории России и Ингушетии вдвойне прискорбны для нашего народа. Мы должны всегда помнить и быть благодарными нашим правоохранителям, не жалевшим своих жизней, чтобы мы сегодня могли жить спокойно. Они с честью и мужеством продолжают служить Родине, исполняя свой служебный долг», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня 2004 года произошло нападение на Ингушетию террористов во главе с Басаевым. Погибло до 100 человек: мирные жители, сотрудники республиканской прокуратуры, МВД, ФСБ, Пограничного управления по региону.

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