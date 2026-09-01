Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем знаний 

В своем Telegram-канале он напомнил, что в этом году за парты сядут свыше 85 тысяч учеников. Особенным этот день стал для 8 500 первоклассников, для которых школьный звонок прозвенит впервые. Впереди у ребят время новых открытий, знакомств и первых серьезных достижений.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что сфера образования в регионе активно развивается. Благодаря реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в республике удалось возвести 49 новых школ, рассчитанных на 25 тысяч мест, 50 детских садов более чем на 10 тысяч ребят. Это позволило создать в регионе свыше 8 тысяч новых рабочих мест.

При этом основной ценностью остаются не стены новых зданий, но профессионализм учителей и тяга детей к учебе.

«Дорогие ребята. Уверенно идите вперед, не бойтесь ставить перед собой большие цели и трудиться для их достижения. Помните: знания, которые вы получаете сегодня, обязательно станут основой ваших будущих успехов. Первоклассникам желаю с интересом открывать для себя школьный мир, выпускникам сделать правильный выбор и найти свое место в жизни», — подчеркнул руководитель региона.

Отдельную благодарность он выразил учителям, чей ответственный труд и терпение во многом определяют будущее подрастающего поколения.

«Пусть новый учебный год будет мирным, успешным и наполненным добрыми событиями», — пожелал Махмуд-Али Калиматов.