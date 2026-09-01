В Магасе обсудили реализацию нацпроектов и поддержку семей участников СВО 

Ключевыми темами повестки стали реализация национальных проектов, развитие социальной инфраструктуры и помощь семьям военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Глава Ингушетии в своем Telegram-канале напомнил, что 22 августа текущего года состоялся съезд «Единой России», в котором приняли участие Президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев. На форуме были обозначены задачи, которые стоят сегодня перед страной и ЕР.

«Считаю, что сегодня особенно важно внимательно прислушиваться к позиции Президента и руководствоваться обозначенными им задачами. Владимир Владимирович очень доступно говорит о том, что происходит в стране и мире, какие задачи перед нами стоят и как их необходимо решать. Это касается всех уровней работы — от федерального до регионального. В нынешних условиях особенно важно сохранять единство. У нас нет другой Родины, кроме России. Наша общая задача — работать на благо нашей страны, на свои регионы и на людей», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, для республики это прежде всего конкретные дела и результаты. Благодаря поддержке Президента и федерального центра здесь реализуются национальные проекты, строятся школы, детские сады, медицинские объекты, дороги. Важно не просто получить финансирование или отчитаться о выполнении работ. Важно, чтобы результат был качественным.

Эту позицию поддержал Зураб Макиев, который отметил, что сегодня главная задача партии — подтверждать свою работу конкретными делами. Не просто обозначать вопросы, а брать на себя обязательства и доводить их до решения.

«С этим трудно не согласиться. Все, что мы делаем, должно быть прежде всего заботой о наших жителях. Вместе с коллегами будем продолжать эту работу. Есть понимание задач, есть взаимодействие, есть конкретные направления, по которым предстоит двигаться дальше», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Отдельно стороны остановились на поддержке участников специальной военной операции и их семей. «Хочу подчеркнуть, что мы проводим эту работу постоянно. Ни одна семья не должна оставаться без внимания, а каждый военнослужащий, который обращается за помощью, должен ее получить», — заявил Глава региона.