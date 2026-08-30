В Ингушетии стартует Всероссийский турнир по дзюдо памяти Магомеда Парчиева 

Турнир посвящен памяти мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона СССР и чемпиона Европы Магомеда Парчиева и является отборочным этапом к первенству России 2027 года. В соревнованиях примут участие свыше 200 спортсменов, представляющих 13 регионов страны.

Готовность спортивной площадки к проведению состязаний проинспектировал заместитель министра спорта региона Тагир Султыгов. В ходе визита он пообщался с организаторами, судейским корпусом и руководством комплекса, обсудив рабочие вопросы.

Соревнования по дзюдо стартуют сегодня, 30 августа. Начала в 10 часов 30 минут.