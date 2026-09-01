Ингушетия и Президентская академия укрепляют сотрудничество

Отмечается, что центральной темой диалога стали результаты второй научно-практической экспедиции «Тропой предков: управление, проверенное временем», прошедшей в республике в конце августа.

Приветствуя собравшихся, Анзор Мархиев отметил важность подобных проектов для выстраивания конструктивного диалога между властью и молодым поколением. «Ингушетия всегда рада гостям. Изучение нашего богатейшего культурного наследия дает будущим руководителям ту самую мудрость и духовный стержень, которые необходимы для принятия ответственных государственных решений», — подчеркнул он.

Экспедиция объединила студентов Института государственной службы и управления. Участники не только совершили восхождение на Столовую гору, посетили Мемориал памяти и славы в Назрани и древнейший на территории России христианский храм Тхаба-Ерды, но и прошли серию образовательных интенсивов, решая реальные управленческие задачи и встречаясь с представителями органов власти.

В завершение встречи в Магасе наиболее отличившиеся участники делегации были награждены грамотами Главы республики. Стороны также достигли договоренности о приглашении студентов Академии к участию в будущих молодежных мероприятиях региона.