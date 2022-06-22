Власти Назрани временно пересадили деревья, ранее располагавшиеся на улице Чеченской

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При проведении дорожных работ на улице Чеченской в Назрани были пересажены декоративные деревья, располагавшиеся на одной из сторон автодороги.

«Мы с большой бережностью подошли к выполнению мероприятий по пересадке из-за того, что работы проводятся в летнее время. Буквально вручную провели пересадку. Своё временное пристанище деревья нашли на территории за каналом, где они смогут получить достаточное количество влаги. А уже осенью мы планируем пересадить их на одну из зон в центральной части города», — сообщил мэр Назрани Урусхан Евлоев.

Своё мнение о том, в какой части города жители Назрани хотели бы их увидеть, они могут сообщить в администрацию муниципального образования. Мэрия рассмотрит все предложения и выберет наиболее подходящий вариант.

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