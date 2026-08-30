Сотрудники МЧС по Ингушетии проверят школы и ДОУ перед началом учебы 

Специалисты надзорной деятельности проверяют готовность школ и детских садов к приему учеников. Визиты стали частью масштабных профилактических мероприятий, призванных обеспечить максимальную защиту юных жителей региона.

Как отметил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по республике Ахмед Котиев, проверки проводятся не «для галочки». Ключевая задача инспекторов: удостовериться, что в экстренной ситуации все системы сработают штатно, а эвакуация при необходимости пройдет слаженно и без паники.