Юная вокалистка из Ингушетии стала дважды обладателем Гран-при конкурса «Если звезды зажигаются...»

Педагогом по эстрадному вокалу воспитанницы Дома культуры города Карабулака является народный артист Ингушетии Артур Хулагов, под его началом девочка уже успела покорить немало творческих высот. Она занесена в базу проекта «Таланты России» как одаренный ребенок страны.

«Дейси Харсиева — лауреат многих международных и всероссийских конкурсов, вот и сейчас она дважды завоевала Гран-при конкурса «Если звезды зажигаются...». Она принимает активное участие в республиканских мероприятиях, планирует и дальше участвовать в различных творческих конкурсах. Мы видим в юном даровании огромный потенциал, который необходимо раскрыть полностью, чтобы талант Дейси Харсиевой засверкал всеми своими гранями», — поделился с газетой «Ингушетия» директор карабулакского ДК Камбулат Аушев.