Запущен Telegram-канал СК России для оперативной связи с населением

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии, информационный центр — новое подразделение, созданное главой ведомства для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения граждан.

В информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи. Особой популярностью пользуется аккаунт в социальной сети Инстаграм @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk. com/preimnaya_bastrikina и группу информационного центра vk. com/infocentrskrf; в «Одноклассниках» — через группу ok. ru/group/61254572769397.

Для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:

— «Ребенок в опасности»;

— «Телефон доверия»;

— «Остановим коррупцию»;

— «Давление на бизнес»;

— «Справочная информация».

Ежедневно в информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений от граждан со всей страны, многие из которых пострадали от преступных посягательств. Каждый написавший или позвонивший человек получает мгновенную обратную связь и возможность подать обращение в удобное время и без отрыва от своих дел.

Информационный центр ежесуточно докладывает главе СК России о результатах взаимодействия с гражданами, что позволяет оперативно пресекать случаи нарушения прав участников уголовного судопроизводства и, в первую очередь, защитить и восстановить права людей, пострадавших от преступных деяний.