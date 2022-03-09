Запущен Telegram-канал СК России для оперативной связи с населением
Запущен Telegram-канал информационного центра Следственного комитета Росси t. me/infocentrskrf, который стал еще одним электронным каналом связи, по которому граждане в режиме онлайн могут обратиться в ведомство, в том числе на имя председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ингушетии, информационный центр — новое подразделение, созданное главой ведомства для круглосуточного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на обращения граждан.
В информационном центре работают сразу несколько электронных каналов связи. Особой популярностью пользуется аккаунт в социальной сети Инстаграм @infocentrskrf, где каждый обратившийся может оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение.
Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk. com/preimnaya_bastrikina и группу информационного центра vk. com/infocentrskrf; в «Одноклассниках» — через группу ok. ru/group/61254572769397.
Для граждан функционирует круглосуточная телефонная линия: 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий:
— «Ребенок в опасности»;
— «Телефон доверия»;
— «Остановим коррупцию»;
— «Давление на бизнес»;
— «Справочная информация».
Ежедневно в информационный центр СК России поступает более 800 звонков и сообщений от граждан со всей страны, многие из которых пострадали от преступных посягательств. Каждый написавший или позвонивший человек получает мгновенную обратную связь и возможность подать обращение в удобное время и без отрыва от своих дел.
Информационный центр ежесуточно докладывает главе СК России о результатах взаимодействия с гражданами, что позволяет оперативно пресекать случаи нарушения прав участников уголовного судопроизводства и, в первую очередь, защитить и восстановить права людей, пострадавших от преступных деяний.