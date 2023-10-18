Жители Ингушетии подозреваются в махинациях с земельными участками близ ФАД «Кавказ»

Проверка была проведена прокуратурой Назрановского района после обращения руководителя ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Кавказ».

Установлено, что в 2018-2021 годах местные жители, представив подложные документы, зарегистрировали в Едином государственном реестре недвижимости право собственности на два земельных участка в сельском поселении Барсуки, общей площадью 6 тыс. квадратных метров и кадастровой стоимостью более 4 млн рублей.

По материал прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

«Ингушетия» информировала, что в начале октября Глава республики Махмуд-Али Калиматов на встрече с начальником ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Александром Лукашуком назвал завершение реконструкции 26-километрового участка федеральной трассы Р-217 на территории региона одним из самых актуальных вопросов для региона.

«Мы все знаем, насколько проблемным является Экажевский круг, реконструкция которого откладывается с 2020 года. Однако наши жители больше не должны ждать. В текущем году количество погибших в ДТП в этом месте выросло более чем на 9%. Если откладывать работы еще на год или два, то цифры продолжат расти», — отметил руководитель субъекта.

Также председатель Народного собрания региона Магомет Тумгоев и руководитель Федерального дорожного агентства России Роман Новиков договорились о разработке дорожной карты по завершению реконструкции участка федеральной дороги, начатой в 2017 году и приостановленной из-за корректировок проекта.