Жителю Ингушетии незаконно начислили почти 450 тыс. рублей за газ

«Установлено, что заявитель в 2019 г. заключил договор на поставку газа в принадлежащее ему жилое домовладение и установил прибор учета энергоресурса. Несмотря на то, что нарушений при эксплуатации счетчика не выявлялось, целостность его не нарушалась, начисление ресурсоснабжающей организацией с апреля 2022 г. по март 2023 г. производилось по нормативам потребления по квадратуре домовладения, а не показаниям прибора», — сказал представитель региональной прокуратуры.

По данным собеседника, в итоге жителю необоснованно начислили плату за газ в размере свыше 447 тыс. рублей.

В связи с этим прокуратура внесла гендиректору представление, по результатам его рассмотрения незаконно начисленная задолженность ликвидирована.

Ранее пресс-служба аппарата омбудсмена сообщала газете «Ингушетия» о том, что в ходе совместной работы уполномоченного по правам человека и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» проведена проверка, по итогам которой списана необоснованно начисленная инвалиду первой группы сумма за потребление газа в размере 258 тыс. 244 руб. Более того, было установлено, что по лицевому счету числится переплата за потребление газа на сумму 7 тыс. 772 руб.

В январе представитель прокуратуры республики заявил изданию о ликвидации незаконно начисленной местному жителю задолженности за непотребленный природный газ на сумму более 137 тыс. рублей.

В марте стало известно о нарушении прав жительницы Магаса. Заявительница в 2019 году заключила договор на поставку газа в принадлежащее ей жилое помещение и установила прибор учета энергоресурса. Несмотря на то, что нарушений при эксплуатации счетчика не выявлялось, начисление газовой компанией производилось по квадратуре квартиры. «Долг» женщины составил около 400 тыс. рублей. Надзорное ведомство вынесло в адрес гендиректора организации представление. По результатам его рассмотрения незаконно начисленная задолженность за газ ликвидирована.

В мае столичная прокуратура после обращения местной жительницы выявила, что с сентября 2021 по март 2023 года ей незаконно начислили 130 тыс. рублей за газ. Ресурсоснабжающая организация в марте прошлого года открыла лицевой счет на квартиру, принадлежащую заявительнице. Начисления произведены путем внесения в базу абонентского учета газопотребляющего оборудования по нормативам потребления газа. Однако в ходе выездной проверки установлено, что подобного оборудования в квартире нет, поскольку она непригодна для проживания, то есть — стройвариант.

Прокуратура добилась восстановления прав потребителя, нарушенных газовиками.

В середине мая, по данным пресс-службы уполномоченного по правам человека, по итогам проверки списана необоснованно начисленная сумма в размере 58 тыс. 936 рублей жительнице Назрани.

Ранее в региональном отделении Народного фронта заявляли о том, что на протяжении долгого времени общественники не могут добиться от газовой компании решения проблем с длинными очередями в узких помещениях абонентского пункта в Назрани, обратив внимание на многочисленные жалобы жителей на отсутствие нормальных условий сдать показания счетчика и произвести оплату за газ.