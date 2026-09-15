В Ингушетии призывают избирателей к активности в дни голосования 

В республике ведется масштабная информационная кампания, направленная на повышение электоральной активности. В социальных сетях и через СМИ звучат обращения от чиновников, журналистов и общественников с просьбой проявить гражданскую ответственность и принять участие в предстоящих выборах, сообщает газета «Ингушетия».
Жителям региона напоминают, что голосование не формальность, речь идет об ответственности. Участие в выборах дает возможность не только воспользоваться конституционным правом, но и повлиять на будущее республики и страны в целом.
Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва и Народного собрания VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В эти дни в регионе более 258 тысяч избирателей могут воспользоваться своим правом голоса на 142 избирательных участках.
Глава республики Махмуд-Али Калиматов ранее подчеркнул, что ключевыми задачами на данный момент являются обеспечение законности процедур и безопасность граждан.