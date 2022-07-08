Водоснабжение

Хорошая новость

Еще один шаг в направлении улучшения водоснабжения города Назрани

0

Мэрия Назрани при содействии регионального правительства, Минэнерго и «Ингушрегионводоканала» сделали еще один важный шаг в решении проблемы дефицита воды в отдельных домах и микрорайонах города. Специалистами был заменен старый водонасос, который располагается рядом с «фабричным» рынком. Дорогостоящее оборудование приобрели за счет внебюджетных средств.

По словам главы города Урусхана Евлоева, новый насос мощнее прежнего, что позволит доставить воду до верхних этажей многоквартирных домов №№ 16, 42, 44 и 8а на проспекте Базоркина, а также увеличит давление в трубах, тянущихся в центральной части города.

«Жители города много лет жаловались на слабое давление или даже отсутствие воды в квартирах верхних этажей. Сейчас давления будет хватать для подъема воды», — поделился мэр хорошей новостью с газетой «Ингушетия».

Евлоев добавил, что параллельно с заменой старого оборудования власти модернизируют водопроводные сети и меняют изношенные и ветхие трубы.

Напомним, что администрацией Назрани совместно с Минэнерго Ингушетии был разработан комплекс мер, направленных на улучшение водоснабжения в Назрани. Часть мероприятий уже выполнена.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее проходит выставка к 98-летию со дня образования Ингушской автономной области
Глава Минпромторга России провел рабочую встречу с руководителем Минцифры Ингушетии
Глава Ингушетии в Магасе вручил государственные награды
Калиматов поздравил мусульман республики с Днем Арафа
Тестовая экспедиция по межрегиональному маршруту «Кавказ Gran Turismo» достигла Ингушетии
Ингушский боксер Хамзат Матиев стал бронзовым призером VIII Всероссийской летней универсиады
В городе Сунже Ингушетии нуждающимся семьям раздали 60 голов МРС
За незаконное проникновение в жилище житель Ингушетии отработает 170 часов
В Доме культуры села Экажево отметили 98-ую годовщину ингушской государственности
В Ингушетии газовики за полгода взыскали 469 млн руб. с потребителей-должников
Малоимущим жителям Сунженского района Ингушетии роздано более 70 голов мелкого рогатого скота

Главное

Яндекс.Метрика

 