Хорошая новость
Еще один шаг в направлении улучшения водоснабжения города Назрани
Мэрия Назрани при содействии регионального правительства, Минэнерго и «Ингушрегионводоканала» сделали еще один важный шаг в решении проблемы дефицита воды в отдельных домах и микрорайонах города. Специалистами был заменен старый водонасос, который располагается рядом с «фабричным» рынком. Дорогостоящее оборудование приобрели за счет внебюджетных средств.
По словам главы города Урусхана Евлоева, новый насос мощнее прежнего, что позволит доставить воду до верхних этажей многоквартирных домов №№ 16, 42, 44 и 8а на проспекте Базоркина, а также увеличит давление в трубах, тянущихся в центральной части города.
«Жители города много лет жаловались на слабое давление или даже отсутствие воды в квартирах верхних этажей. Сейчас давления будет хватать для подъема воды», — поделился мэр хорошей новостью с газетой «Ингушетия».
Евлоев добавил, что параллельно с заменой старого оборудования власти модернизируют водопроводные сети и меняют изношенные и ветхие трубы.
Напомним, что администрацией Назрани совместно с Минэнерго Ингушетии был разработан комплекс мер, направленных на улучшение водоснабжения в Назрани. Часть мероприятий уже выполнена.