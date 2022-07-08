По словам главы города Урусхана Евлоева, новый насос мощнее прежнего, что позволит доставить воду до верхних этажей многоквартирных домов №№ 16, 42, 44 и 8а на проспекте Базоркина, а также увеличит давление в трубах, тянущихся в центральной части города.

«Жители города много лет жаловались на слабое давление или даже отсутствие воды в квартирах верхних этажей. Сейчас давления будет хватать для подъема воды», — поделился мэр хорошей новостью с газетой «Ингушетия».

Евлоев добавил, что параллельно с заменой старого оборудования власти модернизируют водопроводные сети и меняют изношенные и ветхие трубы.

Напомним, что администрацией Назрани совместно с Минэнерго Ингушетии был разработан комплекс мер, направленных на улучшение водоснабжения в Назрани. Часть мероприятий уже выполнена.