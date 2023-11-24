Отмечается, что заместитель министра по экономическому развитию Ингушетии Магомед Осканов назвал в первую очередь развитие инфраструктуры Северо-Кавказской железной дороги на участке Назрань — Слепцовская — Грозный. Он напомнил, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года с АО «Росжелдорпроект» обсудили стоимость и сроки разработки технико-экономического обоснования проектов реконструкции железнодорожной линии на участке Назрань — Слепцовская, строительства железнодорожной линии на участке Слепцовская — Грозный и железнодорожного вокзального комплекса на станции Слепцовская.

Во время пленарного заседания форума было особо отмечено, что в настоящее время стоит вопрос открытия пункта таможенного пропуска в международном аэропорту «Магас».

«В этом направлении власти республики предпринимают соответствующие действия, взаимодействуя с Министерством транспорта России, Северокавказским таможенным управлением и Пограничным управлением ФСБ России по Ингушетии. Помимо всего прочего, на территории воздушной гавани региона заложено строительство топливно-заправочного терминала, а также многофункционального гостиничного комплекса», — поделился Магомед Осканов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, еще одним прорывным логистическим проектом можно назвать Кавказскую перевальную железную дорогу. Суть проекта в создании железнодорожного пути через Кавказский горный массив. Все это имеет стратегическое значение, поскольку данный путь — единственная прямая ветка, соединяющая Северный Кавказ с Закавказьем. Основная цель — установление постоянно действующего транспортного железнодорожного сообщения через Главный Кавказский хребет, между Россией и Грузией, сокращение пути следования грузовых и пассажирских перевозок.

«Именно правительство Ингушетии выдвинуло инициативу и обеспечило включение инфраструктуры Кавказской перевальной железной дороги в федеральные документы стратегического планирования», — отметил спикер.

Кроме того, в ходе выступления Магомеда Осканова было акцентировано внимание на федеральной трассе М29 Р217 «Кавказ» (Ростов-на-Дону — Назрань — Грозный — Махачкала — Баку) и Ингушском таможенном посту. Замминистра подчеркнул, что управление Федеральной таможенной службы по региону в настоящее время обслуживает большой объем грузопотока международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Ключевым конкурентным преимуществом ингушской таможни является единственный на Северном Кавказе государственный пункт хранения грузов», — подчеркнул Осканов.

Во время пленарного заседания также была упомянута возможность прокладки железнодорожного тоннеля через горный Джейрахский район.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя представленные транспортно-логистические проекты, заметил, что они важны не только для развития региона, но и для увеличения международного сотрудничества и интеграции в него республики по линии логистики.

«Я совершенно уверен, что воплощение в жизнь подобных проектов привлечет еще больше инвестиций, увеличит доходную часть бюджета региона. У нашей республики существуют ключевые преимущества, к примеру, выгодное центральное положение на Северном Кавказе, мы граничим с тремя субъектами страны и Грузией. Тем более Ингушетия, вместе с Астраханской областью, была отмечена как одна из наиболее перспективных территорий в логистике грузов», — сказал руководитель региона.