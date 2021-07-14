В 1957 году Гагиевы вместе с первыми переселенцами вернулись на родину. Трудоустроиться в те годы было сложно, и Курейш с радостью принял предложение поработать разнорабочим на Назрановском кирпично-черепичном заводе.

Надо сказать, что Курейш Алиханович серьёзно увлекался спортом. Ещё в школе отличался хорошей спортивной подготовкой, принимал участие во всех соревнованиях, был в составе футбольной команды Киргизии, которая в 1956 году заняла третье место во Всесоюзной спартакиаде школьников в Киеве.

Будучи на родине, он снова вступил в футбольный клуб и стал одним из лучших футболистов среди городских и республиканских команд. Видя его серьёзное увлечение спортом, директор школы города Назрани предложил ему поработать преподавателем физической культуры. Но одно дело заниматься спортом самому, а другое — прививать эту любовь детям. Поработав год, Курейш понял, что это не его призвание, и решил себе дорогу прокладывать именно в строительной отрасли, а спортом заниматься, как говорится, для души и тела.

В этом же году он поступает в Кабардино-Балкарский университет на факультет «Промышленное и гражданское строительство». Параллельно учится в группе штукатуров в учебном комбинате треста «Промстрой», где получает квалификацию штукатура четвертого разряда и устраивается на работу в строительное управление № 3 города Нальчика. Здесь Курейш осваивает на практике разные рабочие специальности, в том числе и профессию бетонщика, работая на заводе ЖБИ. Но, как мы уже отмечали, со спортом он никогда не расстаётся и с первых дней своего пребывания в новом городе играет в составе Кабардино-Балкарского ДСО «Спартак», став за короткое время лучшим футболистом команды мастеров класса «Б».

В 1965 году Курейш Гагиев получает диплом с квалификацией инженера-строителя и едет по распределению в один из красивейших городов Сибири — Иркутск, где интенсивными темпами идёт строительство жилых и социальных объектов. Начиная свою трудовую деятельность в качестве мастера на Усть-Ордынском строительном участке, потом в должности прораба и затем начальника отдела капитального строительства, он с 1965 по 1969 год работает в строительном управлении Иркутского облпотребсоюза.

Годы работы в Иркутске — это тысячи построенных квартир и десятки зданий социально-культурного назначения и, конечно же, накопленный богатый профессиональный опыт с лучшими мастерами-строителями.

Вот с таким багажом Курейш Гагиев в 1969 году переводится в город Грозный на должность исполняющего обязанности начальника Грозненского СМУ-8 треста «Роскоопмонтаж», и через год его утверждают в этом статусе.

Новому руководителю предстояло решать задачи по строительству и ремонту жилых домов и социально-культурных объектов. К 70-м годам СМУ-8 вырастает в крупную строительную компанию. Значительно увеличивается производство строительно-монтажных работ, и, как следствие, управление СМУ-8 организовывается в трест, который в последующем ведёт основное жилищное и культурно-бытовое строительство не только в республике, но и за её пределами. Филиалы открываются в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Трест занимается строительством жилых, общественных и производственных объектов по всему Северному Кавказу, во многих городах и уголках Советского Союза. К сожалению, мы не можем назвать точную цифру и сказать, что именно строил наш соотечественник Курейш Гагиев, посвятивший этой отрасли около полувека своей трудовой деятельности, но что его строительные объекты охватывали территорию от Северного Кавказа до Камчатки, включая Курильские острова и города Крайнего Севера, мы знаем точно.

В таком темпе Курейш Алиханович работал вплоть до развала Советского Союза, а если быть ещё точнее, то до начала военных событий в Чечне.

Для полной картины надо сказать и о другой стороне жизни Курейша Гагиева. Он был не только спортсменом, но и общественником. Неоднократно избирался депутатом городского собрания и со всей ответственностью решал насущные проблемы жителей города Грозного.

После событий в Чечне он переехал на свою историческую родину. Будучи на пенсии, вёл спокойный образ жизни в кругу семьи. Умер в 2011 году.

Его уважали коллеги за честность и принципиальность, за ответственное отношение к своим

обязанностям, его любили и ценили родные и близкие за порядочность и благородство.