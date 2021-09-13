И здесь речь идет не только о медиках, спасателях и сотрудниках полиции. Любой человек должен знать, как оказать необходимую первую экстренную помощь. Именно людям, которые, невзирая на панику, способны предоставить доврачебную помощь в рамках короткого промежутка времени и отсутствия необходимых материалов, и посвящен международный праздник — Всемирный день оказания первой медицинской помощи, который отмечается во вторую субботу сентября.

Этот день по праву отмечают не только врачи скорой медицинской помощи, но и неравнодушные граждане, которые, действуя решительно, помогают спасти бесценные человеческие жизни.

Ежегодно для того, чтобы обучить этому важному делу подрастающую молодежь, во всех общеобразовательных учреждениях нашей республики проходят открытые уроки, лекции, соревнования и показы демонстрационных фильмов. Проводят их медики, спасатели, пожарные и представители других профессий, обязанные по долгу службы владеть навыками предоставления первой медицинской помощи. Специально для этого приглашенные лекторы и организаторы мероприятий хотят донести до слушателей то, что скорая медицинская помощь, от кого бы она ни исходила, является одним из решающих факторов спасения жизни людей.

В это движение влились и студенты Северо-Кавказского гуманитарного колледжа инноваций имени Гирихана Гагиева, которые систематически проходят занятия и тренинги на тему оказания первой медицинской помощи нуждающимся.

Учащийся сунженского колледжа инноваций Зураб Хашиев считает, что ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают чаще всего неожиданно, в условиях дефицита времени и нередко в отсутствие людей с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуациях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их участником, не поддаваться панике, действовать быстро и решительно.

«Проведение пострадавшему необходимых простейших медицинских манипуляций для спасения его жизни, уменьшения его страданий и предупреждения развития возможных осложнений — вот к чему должен стремиться человек, который окажется рядом с местом произошедшей трагедии, — говорит Зураб. — Конечно, я понимаю, что профессионально такую помощь оказывают медики, но кроме них приемами оказания первой помощи должны обладать и простые граждане. Учитывая это, мы в стенах нашего колледжа получаем азы по оказанию такой помощи и стараемся запоминать самые важные моменты».

Нужно отметить, что гуманитарный колледж в городе Сунжа является частным образовательным учреждением, но за пять лет своего существования успел заявить о себе только с хорошей стороны и по многим показателям идет наравне с другими государственными учреждениями нашей республики. Сегодня здесь учатся студенты не только из Ингушетии, но и из соседних республик. За свою недолгую историю колледж уже сумел снискать популярность и авторитет среди молодежи как одно из престижных образовательных учреждений региона. Здесь готовят квалифицированные профессиональные кадры для самых разных отраслей экономики. И это те самые профессии, которые будут востребованы всегда.

«Вдвойне приятно осознавать, что наш колледж три года подряд, начиная с 2017-го, выигрывает очень престижный профессиональный конкурс «100 лучших ссузов России», — говорит заместитель директора Дали Албакова, — и это обстоятельство обязывает нас двигаться вперед с более высокими показателями».

Что касается мероприятий по обучению студентов приемам оказания первой медицинской помощи, Дали Юсуповна отметила, что весь педагогический состав колледжа уделяет большое внимание воспитанию молодежи в духе взаимовыручки и действенной поддержки друг другу. В их числе она назвала и различные тренинги, которые они устраивают при поддержке сотрудников Ингушского отделения Красного Креста и других организаций, которые напрямую заинтересованы в том, чтобы среди граждан республики было больше людей, способных оказывать помощь пострадавшим в тех или иных случаях.

«Текущий учебный год только начал свое шествие, — говорит Дали, — поэтому мы ещё ничего не провели в плане того, чтобы научить учащихся оказывать помощь при несчастных случаях. Но в прошлые годы такие мероприятия мы проводили периодически. На манекенах и других специально оборудованных постановочных стендах спасатели, врачи и сотрудники Красного Креста демонстративно показывали студентам и всем преподавателям приемы и методы оказания первой доврачебной помощи. У нас есть договоренность с врачами Республиканского центра медицинской профилактики на предмет оказания ими наглядной агитации для наших учащихся. К примеру, все предыдущие годы они совместно с волонтёрами-медиками проводили у нас мастер-классы, на которых наглядно показывали, как нужно оказывать помощь в экстренных ситуациях. В ходе мероприятий мы рассматриваем случаи ожогов, различных травм, утопления и других несчастий, от которых ни один человек не застрахован. Также специалисты нам наглядно демонстрировали способы иммобилизации конечностей, наложения повязок, кровоостанавливающих жгутов и проведения сердечно-легочной реанимации. Во время акции каждый желающий мог самостоятельно опробовать все манипуляции на манекене».

Необходимо отметить, что в этом плане обширную работу проводит и региональное министерство здравоохранения, которое выпускает специальные памятки и информационные брошюры. Также работники министерства оказывают непосредственную помощь в организации информативных семинаров для трудящихся масс из различных сфер деятельности, где охрана безопасности существует только лишь на бумаге. В основном, это организации, которые не имеют отношения к медицине. И именно здесь необходима такая работа, ведь несчастные случаи всегда происходят неожиданно.

В других городах и крупных мегаполисах страны в подъездах домов существует такая служба, как инфографика, посвященная экстренным состояниям, например, инсульту. Говорят, что в скором времени такая услуга появится и в столице нашей республики.

Также активно в этом плане работают многие блогеры-медики из Ингушетии, которые рассказывают об оказании первой помощи в постах и прямых эфирах. Словом, все усилия как государственных, так и благотворительных организаций направлены прежде всего на информирование населения о том, как оказать первую помощь пострадавшему.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалидности. Травмы и увечья являются основной причиной гибели людей в возрасте от 15 до 45 лет. А это самый плодотворный возраст человека. Для России эта тема более чем актуальна, ведь, по данным официальной статистики, за последние десятилетия травматизм занимает одно из ведущих мест среди показателей смертности и инвалидности в стране.

Поэтому оказание правильной медицинской помощи играет сегодня колоссальную роль в сохранении здорового общества в целом. Как говорят врачи, важно помнить, что такая помощь особенно эффективна в течение первого, так называемого «золотого» часа, поскольку именно в этот промежуток времени максимальные компенсаторные функции организма человека, получившего внезапные и серьезные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние.

Вот почему фактор времени имеет большое значение при оказании первой помощи пострадавшему. Считается, что если человек доставлен в больницу в течение первого часа после получения травмы, то это помогает обеспечить ему самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска развития осложнений. Поэтому в современных условиях жизни общества скорая медицинская помощь остается одним из решающих факторов спасения жизни людей.

Однако, как говорят врачи Республиканской станции скорой помощи, не всегда карета «неотложки» может прибыть вовремя на место происшествия. Этому могут сопутствовать различные причины. Поэтому умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в спасении жизни человека.

Каждый день в разных уголках планеты люди оказываются в ситуациях, когда им срочно требуется первая медицинская помощь. Никто ведь не застрахован от несчастных случаев, и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас. И очень часто бывает так, что жизнь потерпевшего напрямую зависит от действий не только медицинских работников, но и простых прохожих, которые оказались свидетелями какого-либо происшествия. Как поступить, если вы не обладаете специальными навыками? Как помочь, если у вас нет необходимых умений?

По рекомендациям врачей, в первую очередь надо вызвать скорую неотложную помощь и до приезда врачей действовать по ситуации. Во время ожидания скорой необходимо провести соответствующий комплекс мероприятий по оказанию первой помощи. Если человек находится в сознании, то, вызвав «неотложку», необходимо осмотреть его, придав телу оптимальное положение. Если пострадавший потерял сознание, то необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, не все, конечно, знают и умеют это делать. Также не каждый сможет распознать внезапный инсульт или сориентироваться, став свидетелем эпилептического припадка. Но весьма необходимо сделать все возможное и проследить, чтобы травмированный человек находился в стабильном положении и не делал резких движений. При обнаружении перелома, стоит наложить шину из подручных материалов. При кровотечении ― наложить повязку или жгут на рану. Очень хорошо, если поблизости окажутся люди, способные сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца. Одним словом, иногда простое, но своевременное действие может спасти человеку жизнь.

В принципе, нужно понимать, что первая помощь — это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. Если она оказана правильно, пострадавший быстрее приходит в норму. Поэтому каждый человек должен научиться этому по мере своих возможностей.

Мы поинтересовались у специалистов, как правильно оказывать медицинскую помощь до прибытия врачей, если у человека открылось носовое кровотечение, и узнали, что при кровотечении из носа голову нельзя закидывать назад, хотя многие полагают, что таким образом кровь перестаёт течь наружу. Да, это так, однако кровь при такой позе головы начинает попадать в носоглотку, а затем в желудок, что может привести к рвоте. Правильнее всего — наклонить голову вперед и закрыть ноздри ватой или салфеткой.

Большинство людей, как вы заметили, хлопает по спине подавившегося, что категорически делать нельзя, так как это может спровоцировать дальнейшее продвижение инородного тела в глубь организма. По совету медиков, в такой ситуации необходимо склониться вперед и произвести два-три резких выдоха. Если же пострадавшему в результате страха и паники трудно это совершить, то находящимся рядом людям необходимо со спины обхватить его за подмышки и нажать на солнечное сплетение.

Если прислушаться к рекомендациям врачей, то мы поймем, что оказывать медицинскую помощь пострадавшему без соответствующих знаний нежелательно, хотя при экстремальных условиях человек может поддаться панике и допустить ошибку, даже если он является грамотным специалистом в этой области.

Как говорят медики, в деле спасения нужно следовать определенным правилам. Ошибочные действия часто приводят к смерти не только пострадавшего, но и человека, пытающегося его спасти. Наиболее распространенные случаи неправильного спасения связаны с поражением электрическим током.

Всем известно, что когда человеку, находящемуся рядом, становится плохо, главными причинами не оказания ему своевременной помощи являются страх и отсутствие необходимых навыков. Для искоренения этой проблемы Центр экстренной психологической помощи МЧС России реализует ряд мероприятий и проектов, направленных на популяризацию и пропаганду первой помощи среди населения страны.

Проводят подобные мероприятия и работники Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия. Один из последних проектов, который прошел здесь в рамках оказания помощи пострадавшим, спасатели назвали «Научись спасать жизнь!». Основная его идея заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе и окружающим.

Также специалисты центра при поддержке Министерства здравоохранения РФ разработали практические пособия и программы обучения для населения, позволяющие в простой и понятной форме научиться оказывать помощь, которая может спасти жизнь пострадавшим людям до приезда профессиональных спасательных служб и врачей.

Свою порцию методичек получили и ингушские спасатели, которые внедряют полученные знания в детских садах, школах и больницах. Более того, добровольцы из числа молодежи Ингушетии ежегодно выступают с ликбезами и мастер-классами на форумах, семинарах, флешмобах, привлекая к теме оказания первой помощи не только детей, но и взрослых. Для студентов вузов специалисты управления республиканского МЧС проводят соревнования по первой помощи и психологической поддержке.

Таким образом, специалисты Главного управления МЧС РФ по Республике Ингушетия стремятся привлечь к теме оказания первой помощи и психологической поддержки как можно больше людей.

Бесспорно, навыки оказания первой помощи полезны каждому человеку. В лучшем случае они вам не пригодятся и так и останутся теорией, а в худшем случае — вы имеете шанс спасти кому-то жизнь. Поэтому есть смысл в том, чтобы научиться быть полезным обществу.