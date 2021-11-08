«Повторной вакцинации подлежит 25 тыс. 167 человек, прошли вакцинацию повторно — 21% от подлежащих. В Ингушетии на текущий момент число заболевших составляет 24 тыс. 228 человек, из них выздоровело 22 тыс. 497, смертельных случаев — 384», — приводит слова Настаевой пресс-служба Главы и правительства республики.

Как отметила замминистра, всего на лечении находятся 1347 человек: 965 — амбулаторно (71,6% от общего числа, находящихся на лечении), 382 человека — в стационаре, из них в реанимации — 41, лиц старше 60 лет — 134 пациента, что составляет 35,1%. На оксигенотерапии — 189 человек.

По её данным, республика получила 246 тыс. 420 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. В регионе работают 22 прививочных пункта, пять передвижных мобильных пунктов и 10 выездных мобильных бригад вакцинации. На каждом врачебном участке сформированы списки граждан старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Граждане смогут записаться на процедуру через портал Госуслуг. Налажена работа с обращениями жителей на портале Госуслуг. Всего поступило 1196 обращений, отработано — 1183, в работе — 13, просроченных нет.

Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин поставил задачу определиться с единым поставщиком жидкого кислорода для больных новой коронавирусной инфекцией и заключить с ним договор на стабильное снабжение больниц республики. В частности, он рекомендовал сотрудничество с Волгоградским кислородным заводом.

Говоря о текущей ситуации с обеспечением кислорода в республике, Настаева сообщила, что обеспеченность медицинских организаций кислородом на сегодня составляет около 3 тонн и в наличии более 300 баллонов.

«Суточная потребность жидкого медицинского кислорода составляет более 3 тонн. Завтра ожидается поставка 14 тонн из Новороссийска и 3 тонн из Армавира. В настоящее время решается вопрос дополнительной поставки из Моздока», — сказала она.

Также замминистра добавила, что в связи с проблемами поставки жидкого медицинского кислорода в республику принято решение изменить маршрутизацию пациентов. Больные из Назрани и Магаса будут проходить лечение в Малгобекской центральной районной больнице, пациенты из Карабулака — в Сунженской центральной районной больнице.

По состоянию на 8 ноября в республике функционируют 525 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 62 — реанимационные, свободный коечный фонд составляет 27,2%. Организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных. Задействовано 14 лабораторий, проведено 515 тыс. 091 исследование, в том числе 1 тыс. 222 — за последние сутки, из них количество биопроб с положительным скринингом — 81.

В соответствии с приказом Минздрава Ингушетии организовано оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на дому. Функционирует 6 амбулаторных ковид-центров и сформированы бригады для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на дому.

На сегодня лекарственные препараты отпущены 7 тыс. 463 пациентам. Заключены контракты на поставку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщал ранее газете «Ингушетия» представитель Минобрнауки региона, дошкольные, общеобразовательные учреждения и колледжи Ингушетии по истечении нерабочих дней начали работать в очном режиме.