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Завещание солдата

Погибший на Украине военнослужащий из Ингушетии завещал все свое имущество для мечети и школы хафизов

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Уроженец Ингушетии, старший сержант Махмуд Евлоев, получивший тяжёлые ранения при спецоперации ВС РФ по защите Донбасса, незадолго до своей смерти передал свой дом и землю под мечеть и медресе из религиозных соображений, заявил имам мечети, депутат Народного собрания республики Джабраил Мухлоев на проповеди в ходе пятничной коллективной молитвы.

«При исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса погиб наш земляк Махмуд Евлоев. Понимаю, как тяжело сейчас его родным и близким, и искренне разделяю их горе. Сунженцы знали его с лучшей стороны, как богобоязненного и порядочного человека. Он не был женат, но своими руками построил дом. Хочу, чтобы вы знали, что Махмуд завещал свой дом медресе, а землю передал под строительство мечети», — сказал ректор исламского института Мухлоев.

Парламентарий отметил, что поступки этого молодого человека — показатель его праведности, богобоязненности и пример для многих единоверцев. Последняя воля усопшего исполнена. Его имущество передано в постоянное безвозмездное пользование медресе, где дети будут получать необходимый уровень знаний по исламу, приобщаться к духовно-нравственным ценностям, а на участке построят мечеть.

«Верующим дана возможность успеть совершать при жизни такие деяния, которые приносили бы воздаяния и после смерти. Его завещание относится к тем богоугодным деяниям, за которые будут записываться воздаяния и после кончины. Пока обучаются дети в этом медресе и совершаются молитвы в мечети на переданной им территории, он будет получать награду от Всевышнего, несмотря на свой молодой возраст, он оставил в наших сердцах след истинного мусульманина. Пусть Всевышний воздаст ему благом за непрерывную милостыню и за чистые помыслы», — добавил депутат.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о первых потерях среди военнослужащих из республики в ходе специальной операции по защите Донбасса. В числе погибших житель города Сунжа Евлоев Махмуд Мусаевич. Он был ранен на Украине и позже доставлен в госпиталь. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти военнослужащего, но в результате полученных тяжелых ран он скончался. Молодого человека похоронили со всеми почестями и по исламским традициям на кладбище в родном городе. Семье погибшего оказана материальная помощь по поручению Главы региона.

Ранее сообщалось, что Ингушетия направляла для жителей Донбасса и военнослужащих из республики гуманитарный груз общим весом более 95 тонн.

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