Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района Чечено-Ингушской АССР. Еще до рождения сына отец будущего героя ушел на фронт, был защитником Сталинграда в Великую Отечественную войну. Но Родина не учла его заслуг, как и заслуг тысяч его соотечественников, которых отозвали со всех фронтов в феврале 1944 года, когда ингушский народ по велению «вождя» был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Врагом народа сочли и годовалого Суламбека, будущего первого Героя России. Детство нашего героя, можно сказать, было голодное и холодное, потому самые лучшие воспоминания тех лет у него были связаны со вкусом и запахом черного хлеба, которые сопровождали его всю жизнь.

Лишь в 1957 году семья вернулась на родину, в родное село Плиево. Родителям нелегко было поднимать на ноги большую семью, где подрастало десять детей. Но жили они дружно, держали живность, большой огород, работали в колхозе, косили, пололи, в общем, никакой работы не чурались, жили как все большие семьи, где за каждым была закреплена определенная обязанность по дому и хозяйству.

Путь в небо

По окончании семи классов, по тем годам это был курс основного среднего образования, Суламбек едет в Грозный, где поступает в профессиональное техническое училище, по окончании которого работает на заводе слесарем-монтажником, параллельно учится в вечерней школе. Жил он у старшего брата, дом которого располагался рядом с аэродромом. Юноша любил наблюдать за полетами самолетов и тайно влюбился в небо. Так и родилась его мечта стать летчиком. Физическая подготовка у него была хорошая, школу окончил с отличием, начал заниматься в грозненском аэроклубе и вскоре поступил в легендарное Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, где вскоре стал образцовым курсантом и примером для подражания.

В его характеристике так и написано: «Настойчив, трудолюбив в учебе. Аккуратен и организован в труде, скромен. Честен. Требователен к себе и товарищам. По характеру спокоен, выдержан. В полетах инициативен. Перегрузку и нагрузки на летный день переносит легко. Профессию военного летчика любит, летает смело и уверенно».

С такими оценочными качествами немудрено, что руководство оставило его в училище в качестве летчика-инструктора. Так в 1966 году лейтенант Суламбек Осканов начал службу, а в 26 лет уже был назначен заместителем командира учебной авиационной эскадрильи. Отсюда перспективного офицера в 1970 году направили в Военно-политическую академию имени Ленина на летный факультет.

Военная карьера Осканова развивалась не то, чтобы стремительно, но весьма успешно. После окончания в 1974 году Военно-политической академии он получает должность заместителя командира эскадрильи по политической части Группы советских войск в Германии. В этот период Осканов становится старшим летчиком — инспектором службы безопасности полетов Военно-воздушных сил СССР и одним из первых освоил истребитель 4-го поколения — МиГ-29. Новая должность в звании полковника не обязывала его много времени проводить за штурвалом, но он продолжал осваивать новейшие модели самолетов и стал военным летчиком первого класса.

С 1984 по 1986 год Суламбек служит в Венгрии заместителем командира авиационного полка Южной группы войск. Он считался не только блистательным летчиком, но и человеком безупречной репутации, авторитетным, умным, принципиальным. Полковник Николай Свечкарь, служивший с ним в Венгрии, вспоминает: «В работе он был трудоголиком, но никогда не чувствовал усталости. Очень любил летать».

В конце 1987 года в звании полковника он направлен в Липецкий центр боевой подготовки и переучивания летного состава, где проводилась переподготовка пилотов на самых современных самолетах.

Уже через полтора года Суламбеку Сусаркуловичу было присвоено звание генерал-майора авиации и доверено возглавить центр. Был награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени.

В самые тяжелые перестроечные годы Суламбек Осканов не только сохранил Липецкий авиацентр, но и упрочил его положение. Генерал стал инициатором проведения в Липецке авиационных праздников, которые сначала проходили в аэропорту, а осенью 1991 года авиашоу состоялось на военном аэродроме. Суламбек Осканов помог сохранить клуб «Юных авиаторов» в Липецке, стал инициатором возведения мемориального комплекса летчикам, погибшим в мирное время при выполнении полетных заданий.

В 1990 году Суламбек Сусаркулович защитил диссертацию кандидата военных наук и получил звание «Заслуженный специалист Вооруженных сил СССР», а уже через год заочно окончил Военную академию Генерального штаба. Сам создал и возглавил первый в Советской армии профсоюз летного состава Военно-воздушных сил. Был депутатом Липецкого городского совета и руководил местным военным гарнизоном. При этом генерал-майор оставался действующим летчиком и продолжал летать.

За годы своей безупречной службы Суламбек Осканов подготовил сотни летчиков, многие из которых сегодня составляют элиту российской авиации.

«Миг генерала Осканова» — воспоминания друга Висан-Гирея Танкиева

Спустя десять лет после гибели своего друга, знаменитого летчика-истребителя, Висан-Гирей Танкиев выпустил книгу «Миг генерала Осканова», в которой рассказал о его жизненном пути и совершенном подвиге во имя жизни других. На титульном листе автор пишет, как Суламбек относился к ночным полетам: «Полет в ночном небе — это чарующая картина любования Вселенной. Именно там понимаешь, что есть вечность и божественный мир».

«С Суламбеком Оскановым мы познакомились в 1970 году, когда оба сдавали экзамены в Военно-политическую академию (ныне Военный университет Министерства обороны Российской Федерации), — вспоминает полковник запаса, кандидат исторических наук. — Суламбек поступал на военно-воздушный факультет, а я — на военно-педагогический. Решили, что, если пройдем, попросим руководство академии поселить нас в одну комнату в общежитии. Так и случилось».

Надо отметить, что Осканов и Танкиев были первыми ингушами, которые поступили в это самое элитное по тем временам высшее учебное заведение Министерства обороны СССР. Друзья прожили в одной комнате три года. На последнем курсе они обзавелись семьями и разъехались. Но продолжали созваниваться, дружить и ездили друг к другу в гости.

Танкиев вспоминает, что Суламбек сразу удивил его своим серьезным отношением к учебе. Много раз, проснувшись среди ночи, он обнаруживал, что сосед по комнате не спит, а готовится к занятиям.

«Суламбека вовсе не интересовали злачные места, которых в Москве всегда хватало, — рассказывает он. — Это говорит о том, что Суламбек знал, зачем приехал в Москву, и поэтому хорошо учился, а в свободное от учебы время увлекался спортом и закалялся. Мы часто с ним плавали в бассейне и ходили на лыжах, посещали музеи и театры, встречались с земляками. Суламбек поддерживал теплые отношения со многими известными людьми, включая знаменитого чеченского танцора Махмуда Эсамбаева, ингушского писателя и журналиста Ахмеда Мальсагова и других уважаемых личностей среди вайнахов. С ним дружил великий поэт Дагестана Расул Гамзатов, чьи произведения известны всему миру.

При этом, несмотря на широкую популярность среди военных, он оставался чрезвычайно скромным и даже немного застенчивым человеком. Это такая черта характера, которая сегодня встречается крайне редко. Когда кто-либо в его адрес высказывал похвалу или шутил, он густо заливался краской. Безусловно, его личный авторитет был чрезвычайно высок, так как он считался специалистом высочайшего уровня, участвовал во многих летных экспериментах по расширению боевых возможностей военных самолетов, освоил десять типов самолетов с общим налетом свыше трех тысяч часов. А также он был страстным книголюбом, интересовался историей, традициями, бытом Ингушетии, любил музыку.

Тем не менее, Суламбек был человеком очень скромным, немногословным, обладал душевной щедростью и редким обаянием. За все годы нашего знакомства не помню ни одного случая, чтобы он отказал мне или кому-либо в просьбе о помощи. И вообще надо сказать, что Суламбек всегда с готовностью помогал людям: своим сокурсникам, коллегам, сослуживцам и друзьям, которые вспоминают о нем как о человеке, дорожащем Родиной и офицерской честью. Ему до сих пор благодарны многие и многие авиаторы, которым он помог найти место не только на службе, но и в жизни.

Помню, как после его трагической гибели, на траурном собрании в Липецке, где в последние годы жизни служил Осканов, ко мне подошла участница Великой Отечественной войны и рассказала о своем знакомстве с героем. Она называла его Сергеем Сергеевичем. Как оказалось, Суламбек помог ей получить квартиру, и она была ему очень благодарна».

Коллеги и друзья о герое

Прошло больше тридцати лет, как Суламбека Сусаркуловича не стало среди нас. «Это был человек без изъянов», — так о нем говорят все, кто был знаком с ним.

Багаудин Цолоев: «Был очень жуткий холодный день, когда к нам пришла эта тревожная весть о катастрофе самолета с нашим земляком на борту. В сорокаградусный мороз мы вместе с пилотами и сослуживцами Суламбека поехали на место падения самолета и начали поисковые работы. Что Суламбек погиб, не хотелось даже и думать, ведь он мог катапультироваться. Но наши надежды, к великому сожалению, не оправдались».

Анзор Киргуев, историк, долгие годы дружил с нашим героем: «Суламбек Осканов является большим человеком, и не только в сфере авиации, а в общем смысле. Он был и будет достойным сыном своей большой нации ингушей, которые не преклоняли головы ни перед какими трудностями. С другой стороны, я никогда не видел более мягкого, доброго, обходительного и вместе с тем мужественного человека, чем он, с отважным и добрым сердцем в груди».

Петр Дейнекин, Герой России: «У ингушей существует многочисленная когорта георгиевских кавалеров, которые были воспитаны в духе ингушского национального патриотизма. Осканов стал достойным сыном своего народа. Он был лучшим из лучших! Таким он и останется в наших сердцах».

Владимир Евграфов, гвардии полковник: «В обиходе генерал был немногословным, скромнейшим человеком. По его предложению мы, офицеры, называли его Сергеем Сергеевичем, чтобы не спотыкаться, произнося сложное для нас ингушское имя Суламбек Сусаркулович. Многим и многим авиаторам генерал Осканов помог найти свое место на службе и в жизни. А еще он был для офицеров примером того, как нужно дорожить семьей. Дома его ждали любимая супруга Раиса, дети Руслан, Амир и Резеда».

Николай Нешто, летчик-снайпер, ученый: «Сдержанность и скромность Сергея Сергеевича, так называли его сослуживцы, не мешали ему удивительно быстро сходиться с людьми. Его ценили за справедливость, порядочность в личном плане. Он не требовал себе привилегий, жил в обычной гарнизонной квартире, не «тянул одеяло на себя», обожал семью. А любил свой самолет МиГ-29, который осваивал одним из первых и всегда доказывал его достоинства и превосходства. Был великолепным летчиком!»

Последний полет

В небе над Липецком 7 февраля 1992 года произошла катастрофа, чуть не ставшая роковой для жителей поселка Хворостянка. Это был пятничный вечер, люди отдыхали после рабочей недели, за окном стояла непогода, а в небе летчики в сложных метеоусловиях несли свою службу, отрабатывали навыки защиты воздушного пространства России.

Никто не ожидал, что вот-вот при наведении на воздушную цель в истребителе МиГ-29, который пилотирует начальник Липецкого авиацентра генерал Суламбек Осканов, откажет система управления, и у летчика будет всего несколько минут, чтобы, выйдя из облаков над поселком, на высоте 400 метров совершить невероятное: развернуть стремительно теряющий высоту самолет и отвести его в поле, в трех километрах от Хворостянки, у деревни Казельки, где не было людей...

Указом Президента России от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации Суламбеку Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, тем самым был дан старт отсчету героев новой страны.

В памяти народа

Имя героя высоко чтут как в Ингушетии, так и Липецкой области. Его именем названы улицы, площади, школы, аэропорт и самолеты. В честь него проводят спортивные турниры, а в средней школе родного села Плиево ему посвятили зал в краеведческом музее славы, где хранятся личные вещи героя, скафандр, автограф, листки из записной книжки, документы испытательной эскадрильи, нагрудные значки, фотографии, аудиозаписи и так далее. Музей посещают не только жители Ингушетии, но и гости республики.

Помнят героя и на Добринской земле, над которой он совершил свой последний полет, что близ поселка Хворостянка под Липецком. Благодарные жители на месте прежнего скромного постамента поставили новый обелиск, который напоминает собой взмывающий в бескрайнее небо самолет. На белом мраморе стелы золотом высечены имя героя и слова: «Он мужеству достоинство вернул».

В 2017 году известный ингушский режиссер Ратмир Льянов снял о Герое России документальный фильм «Который впереди», повествующий о славном боевом пути нашего нашего земляка.

Липецкий писатель-прозаик Александр Владимиров написал рассказ «Первый генерал Чечено-Ингушетии», который вошел в его книгу о военных летчиках «Угол атаки», а руководитель Липецкого клуба авторской песни «Автограф» майор Юрий Федотов посвятил Осканову песню «Он кататься любил на лихих скакунах...».

После трагической гибели Осканова его имя было присвоено аэропорту «Магас», нескольким улицам и школам в Липецке и Ингушетии, а на месте крушения самолета в Липецкой области и на территории аэропорта «Магас» установлены памятники. Памятный обелиск герою установлен и на центральной площади города Сунжи.

В Ингушетии функционирует государственное унитарное предприятие имени Осканова, подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия, а Почта России выпустила марку с портретом нашего земляка.

С 2012 года самолет МиГ-29 Липецкого авиацентра (бортовой номер 29) носит имя Суламбека Осканова. Ныне он находится в составе российской авиабазы Эребуни (Армения).

В 2018 году в честь Суламбека Осканова назван самолет Boeing 767 авиакомпании «ЮТэйр».

На липецкой земле, как и в Ингушетии, сложилась добрая традиция ежегодно в день гибели Суламбека Сусаркуловича проводить на центральной аллее военного городка торжественное построение личного состава и возлагать цветы к мемориалу на площади Авиаторов, а также на добринской земле, близ деревни Хворостянка, у его обелиска.

Висан-Гирей Танкиев: «Земной путь человека не долог. Если сравнивать жизнь человека с вечностью, то это миг между прошлым и будущим. Не каждому суждено оставить свой след на этой земле. Суламбеку Осканову было суждено оставить свой неизгладимый след в памяти людской».