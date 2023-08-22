— Как давно вы работаете гидом?

— Я работаю гидом по горной Ингушетии два года, может чуть больше.

— Что входит в ваши обязанности?

— В мои обязанности входит ознакомление гостей республики, туристов с культурой, традициями, обычаями и историей нашего народа.

— С какими местами вы знакомите туристов? Какие маршруты предлагаете?

— Я провожу по горной Ингушетии как экскурсии, так и трекинговые походы. Показываю туристам средневековые башенные комплексы, древние языческие и христианские храмы. Также мы посещаем один из водопадов горной Ингушетии — это либо Ляжгинский водопад, либо Эка-Чожинский водопад.

— Из каких регионов страны приезжают туристы в Ингушетию?

— Туристы к нам приезжают из различных уголков нашей страны, даже из таких отдаленных мест, как Якутия. Я уже не говорю про Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Краснодар, Ростов и так далее.

— Как вы находите туристов или как выходят на вас?

— Есть такое понятие, как «сарафанное радио», то есть если вы хорошо себя зарекомендовали, о вас распространяется информация, как о хорошем гиде, и люди друг другу советуют вас как специалиста. Также я веду страницы в социальных сетях, где публикую информацию о своей работе, или меня нанимают компании, которые работают на территории республики.

— Много ли желающих посещать Ингушетию? Справляетесь с потоком туристов?

— С потоком туристов мы справляемся. С каждым годом поток туристов в Ингушетию растёт. Правда, в этом году туристов меньше, чем в прошлом, но это связано, видимо, с экономической ситуацией в стране. Хотя бывают моменты, что мы работаем без выходных, моя работа мне нравится. Бывает, привозят туристов гиды из соседних регионов, наши коллеги, поэтому работы хватает на всех.

— Какие плюсы в своей работе вы могли бы назвать? Что вам в ней нравится больше всего?

— Работа нравится мне тем, что тружусь на себя. Работа гида интересна тем, что происходят новые знакомства с новыми людьми, и мы получаем внутреннее удовлетворение, когда знакомим гостей республики с историей, культурой, традициями нашего народа и когда люди восхищаются средневековой архитектурой горной Ингушетии, нашей природой. В такие моменты мы внутренне чувствуем какое-то удовлетворение.

— А какие минусы в этой сфере?

— Минусы в нашей работе связаны именно с отсутствием сервиса в горной Ингушетии. В других регионах с этим дела обстоят получше. Из минусов хочу добавить такие моменты, как отсутствие клиентоориентированности людей, которые задействованы, скажем так, в туристической отрасли. Неудовлетворительная работа точек общественного питания, алчность и жадность, завышение цен, а также некорректное поведение некоторых представителей народа, из-за которых остается не лучшее впечатление о республике.

— Что сами туристы отмечают положительного в путешествиях по Ингушетии? И что вызывает отрицательные впечатления?

— Туристы бывают в восторге от нашей природы. Им очень нравятся наши средневековые башенные комплексы, наши храмы, я вижу интерес к истории, к традициям нашего народа. Вижу восхищение мастерством ингушских зодчих, которые строили такие селения, как Таргим, Эрзи, Эгикал и так далее. Отрицательные впечатления от посещения Ингушетии у туристов опять же бывают по причине отсутствия сервиса, неудовлетворительной работы точек общественного питания, жадности хозяев этих заведений или администраторов.

Такого довольно жесткого паспортного контроля, как в горной Ингушетии, кажется, больше нет ни в одной из республик Северного Кавказа. Нашим туристам приходится иногда стоять по полтора-два часа на посту, особенно это касается регионов, которые граничат с Украиной, что также создает гостям республики неудобства. Также туристическим компаниям, которые отправляют к нам туристов, нужно за несколько дней до отправки отправлять уведомления в управление погранслужбы по республике Ингушетия, отправлять списки туристов с паспортными данными для посещения Джейрахского района.

— Что, на ваш взгляд, сейчас в первую очередь необходимо развивать в Ингушетии в сфере туризма?

— Я бы отметил главные 13 пунктов: привлечение средств частных инвесторов; привлечение государственных средств; строительство отелей и гостиниц, а также гостевых домов; создание точек общественного питания, а также их контроль, в том числе санитарный; подготовка профессиональных гидов, с привлечением историков республики; строительство дорог в горной Ингушетии и создание новых туристических маршрутов; создание тематического парка, строительство этнодеревни и арт-объектов; ликвидация жёсткого паспортного контроля при въезде в Джейрахский район; размещение пограничников и погранпостов в 5-километровой зоне; строительство платных санитарных комнат с теплой водой; охрана памятников архитектуры в горной Ингушетии, установка видеокамер; жёсткий контроль за санитарной обстановкой в горной Ингушетии, уборка территории; консервация архитектурных объектов.