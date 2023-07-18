В рамках мероприятия росгвардейцы рассказали ребятам об особенностях своей службы, задачах, стоящих перед ведомством, а также о самоотверженности погибших при исполнении служебных обязанностей сослуживцев. Память правоохранителей участники встречи почтили минутой молчания.

Кроме того, стражи правопорядка продемонстрировали молодым людям элементы экипировки бойцов Росгвардии и провели беседу о правилах поведения в различных экстренных ситуациях.

— Приятно видеть позитивных, патриотично настроенных молодых людей, — поделился эмоциями с газетой «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления Росгвардии по военно-политической работе подполковник Андрей Албетков. — Важно, чтобы наша молодежь ориентировалась исключительно на правильные примеры и понимала свою ответственность перед Родиной...

Расставаясь с росгвардейцами ребята поблагодарили их за познавательную встречу, а руководитель регионального отделения детско-юношеского движения «Юнармия» Мадина Богатырева отметила значимость подобных акций, и выразила благодарность руководству тероргана за сотрудничество и активную позицию в воспитании молодежи.