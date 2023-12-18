В 2022 году Кадастровая палата была реорганизована путем присоединения к публично-правовой компании «Роскадастр», который объединил Федеральную кадастровую палату, Федеральное БТИ и Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных (ИПД). С января же 2023 года ППК «Роскадастр» начала выполнять функции всех объединённых ведомств.

ППК «Роскадастр» призвана стать организацией полного цикла, которая будет обеспечивать для нужд государства выполнение всего комплекса геодезических и картографических работ, работ по наполнению фонда пространственных данных, а также создание единой электронной картографической основы.

О том, какая работа проделана филиалом ППК «Роскадастр» по Республике Ингушетия в уходящем году, рассказывает директор службы Рукият Додова:

«Быстрыми темпами идёт к завершению 2023 год. Как и многие организации и ведомства, мы занимались выполнением основных задач, стоящих перед филиалом. Известно, что кадастр является неотъемлемой частью современного общества. Это инструмент, который обеспечивает прозрачность, защиту прав собственности, развитие экономики и эффективное использование земельных ресурсов. Благодаря кадастру жители современного общества получают доступ к актуальной информации о недвижимости и могут быть уверены в своих правах и интересах.

С января 2023 года, в целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по вопросам реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» от 11 августа 2022 года № Пр-1424 в тесном взаимодействии с правительством Республики Ингушетия и органами местного самоуправления субъекта, наш филиал проделал большую работу по заключению договоров на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с администрациями городов, районов, сельских поселений республики. Также нами заключен государственный контракт от 7 сентября 2023 года № 0709/23 с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия на выполнение работ по описанию характерных точек границ 301 территориальной зоны из Правил землепользования и застройки.

В результате проведения таких масштабных мероприятий, в Единый государственный реестр недвижимости будут внесены все 584 границы территориальных зон, утвержденных Правилами землепользования и застройки административных округов и сельских поселений. Таким образом, Республика Ингушетия будет единственным субъектом Российской Федерации, обеспечившим исполнение этого показателя в 2023 году.

Благодаря активной деятельности филиала по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о характерных точках границ населенных пунктов удалось достичь лидирующих позиций по стране. Так, из 122 границ населенных пунктов, утвержденных Законом Республики Ингушетия, в реестр внесены сведения о 94 границах.

В 2023 году филиал внес в Единый государственный реестр недвижимости сведения о кадастровой стоимости более 126 тысяч земельных участков. До конца года будут внесены сведения о кадастровой стоимости и объектов капитального строительства в количестве более 109 тысяч единиц. Кадастровая стоимость установлена после проведения государственной оценки объектов недвижимости и утверждена постановлениями правительства Республики Ингушетия от 17 ноября 2022 года № 165 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Ингушетия земельных участков Республики Ингушетия по состоянию на 1 января 2022 года» и от 27 ноября 2023 года № 164 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Республики Ингушетия».

В рамках государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» филиал оцифровал более 50 тысяч реестровых дел и около 9 тысяч материалов государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства. Проведение оцифровки бумажных носителей способствует быстрому и качественному получению заявителями государственных услуг Росреестра.

Надо сказать, что это неполный комплекс мероприятий филиала, направленный на достижение стратегических целей: обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение «цифровой зрелости» Росреестра и повышение качества государственных услуг и сервисов".

В современном обществе развитие кадастра является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития и цифровизации государства. Это позволяет не только оптимизировать процессы, но и предоставить гражданам и предпринимателям удобный инструмент для работы с недвижимостью и земельными ресурсами. Кадастр становится важным фактором экономического и социального развития страны в целом. Он является комплексной информационной системой, основанной на принципах электронного учета и обеспечивающей доступ к актуальным и достоверным данным о земельных участках и объектах недвижимости. Такой подход позволяет повысить эффективность работы с кадастровыми данными и обеспечить их беспрепятственное использование.