Хочется развиваться, расти количественно и качественно — учи английский язык. Это — способ получать по-настоящему глубокие знания о мире и общаться с человеком в любой стране мира. Он развился до универсального языка с международным статусом.

Видео+АудиоКурс Разговорного Английского для Начинающих: https://www.bistroenglish.com/course/

Остается небольшая проблемка — с тем, как именно его выучить.

Тут на помощь приходят книги, помощь друзей, классические занятия (в учебном заведении или с репетитором), самоучители, аудио- и видеокурсы. Последняя пара вариантов имеет максимальную эффективность и годится для самообразования каждого желающего.

АУДИОКУРСЫ

Занятия в аудиоформате представляют собой набор из отдельных уроков, которые студент слушает в удобное для себя время. Здесь:

● рассказывается о теории иностранного языка;

● даются его основные правила и положения;

● зачитываются тексты и диалоги с различными ситуациями и даже с определенным уровнем шума на фоне — для постепенной наработки восприятия речи на слух.

Параллельно с этим студенту предлагается повторить новые английские слова и выражения. Это работает на развитие собственного произношения.

Аудиоуроки помогают быстро нарастить навык слушания и говорения. Они удобны тем, что их можно слушать в транспорте, в очереди, на пути домой или даже на работе.

ВИДЕОКУРСЫ

Работа с видеокурсом предполагает больше усилий: здесь нужно не только слушать преподавателя, но и следить за зрительными образами, которые предлагаются для качественного запоминания.

Каждый видеоурок обычно содержит такие элементы как:

● теория и определенный объем новых слов;

● изображения и короткие сценки, помогающие раскрыть смысл темы или отдельного слова;

● нюансы грамматики и прочее-прочее.

Для улучшения обучаемости и создания приятного настроения видео часто выполняется ярким и насыщенным — действительно, заниматься с таким материалом интересно.

Параллельно демонстрируется часть нового или уже известного кино или мультфильма, что дает возможность здесь и сейчас воспользоваться получаемыми навыками владения английским языком. С субтитрами или без них, видео без русской озвучки всегда подталкивает к новым успехам.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Занятия с BistroEnglish. com являются сбалансированным вариантом: здесь есть безграничные возможности как для начинающих («не знает алфавит»), так и для продолжающих свое обучение («применяет в жизни разницу между shall и will»). Это проверено настоящими людьми — одних только отзывов собрано более 65 тысяч.

Здесь преподается современный и «живой» язык: его правила и исключения, богатство слов и выражений, произношение и нюансы разговорной речи. Все то, на что у большинства тратятся месяцы и даже годы, здесь легко познается за считанные недели.

Если читатель никогда не слышал об Оксане Долинка, то английский язык ему еще предстоит узнать, потому что:

● она является выпускником Кембриджа и прекрасно знает, что такое «иностранный язык» и какие в нем есть хитрости;

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