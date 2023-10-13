В южных регионах России спрос на строительство домов вырос в 4 раза

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«На Юге России и Северном Кавказе с начала года, а особенно — в летний период, мы видим быстрый рост спроса на строительство домов. Суммарно с начала 2023 года уже около 6 тысяч семей получили 22 млрд рублей на эти цели. В ТОП-5 среди регионов по числу сделок вошли Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия и Адыгея. При этом, более 70% от всех полученных ипотек на ИЖС — это покупка или строительство дома в Южном федеральном округе. Важен и ещё один тренд: всё чаще в курортных и прибрежных зонах Черноморского побережья, КавМинВод и республик Северного Кавказа покупают и строят дома самозанятые, а также сотрудники, работающие в удаленном формате на ИТ-компании и развивающие собственный бизнес».

Важной тенденцией 2023 года стал быстрый рост женщин-владельцев новых домов. Если в 2022 году около 64% получателей ИЖС-ипотеки были мужчинами, то с начала 2023 года резко возросло число женщин: сегодня это каждая вторая сделка в южных регионах страны. Эксперты Сбера, в первую очередь, связывают это с вложением материнского капитала в строительство домов.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www. sberbank. com (сайт Группы Сбербанк), www. sberbank. ru.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка, обслуживающим территорию 13 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Карачаево-Черкесия, Республики Кабардино-Балкария, Республики Северная Осетия, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Дагестан, Республики Крым и города Севастополя. Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.

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