В столице Ингушетии появилась Аллея в честь участников СВО

Он отметил, что новое пространство стало продолжением Парка Победы, открытом в 2025 году. Сюда привезли частицу Вечного огня из Александровского сада и посадили саженец Тополя Победы из Волгограда. Дерево прижилось и сейчас хорошо растет.

«Теперь рядом будет место, посвященное нашим современникам — тем, кто сегодня защищает страну. Их мужество и стойкость пример для всех нас. Многие из них в самых сложных обстоятельствах остаются верны присяге, товарищам и своему долгу. Это люди, которыми гордится вся республика и страна», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Глава республики подчеркнул, что 2026-й по решению Президента России Владимира Путина объявлен Годом единства народов России. Сегодня представители разных народов служат в одном строю, вместе выполняют свой долг и защищают Родину.

«В этом тоже есть продолжение нашей общей истории. Открытие Аллеи СВО планируем уже завтра», — добавил руководитель субъекта.