Прокуратура Ингушетии организовала проверку по факту пожара в школе

В рамках проверки прокуратура Сунженского района тщательно изучит обстоятельства пожара. Основной целью является определение причин происшествия. Также будет дана оценка действиям должностных лиц школы и работе контролирующих органов на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и создания безопасных условий пребывания для учащихся и персонала школы.

Если проверка выявит основания, будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Ход работы контролирует прокуратура республики.

Как ранее стало известно нашему изданию, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Огонь перекинулся с класса на крышу, но на момент начала пожара в классе не было школьников. В происшествии никто не пострадал.