Прямые авиарейсы между Казанью и Магасом возобновятся с 6 октября

Как информировали «Ингушетию» в пресс-службе администрации Главы и правительства, стоимость билета в одну сторону при оформлении на официальном сайте авиакомпании начинается от 5338 рублей. В тариф включена ручная кладь весом до 5 кг, при этом допустимый вес багажа определяется условиями выбранного тарифа.

Возобновление прямого маршрута позволит сократить время в пути между Ингушетией и Татарстаном и создаст дополнительные возможности для деловых, туристических и личных поездок. Ожидается, что авиасообщение также будет способствовать дальнейшему развитию межрегиональных связей.

Вопрос восстановления прямых перелетов обсуждался во время визита Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Ингушетию. Руководство двух регионов отмечало значение транспортной доступности для укрепления уже сложившихся деловых и гуманитарных контактов.

Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что маршрут уже пользовался спросом у жителей двух республик и его возобновление отвечает интересам межрегионального сотрудничества.

«Для Ингушетии важно, что прямое авиасообщение с Казанью возобновляется. Этот маршрут уже показал свою востребованность, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы он работал стабильно и давал жителям двух регионов возможность напрямую ездить друг к другу», — прокомментировал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, развитие транспортного сообщения открывает дополнительные возможности для деловых контактов, туризма и общения между жителями республик. Глава Ингушетии поблагодарил Рустама Минниханова за внимание к вопросу и поддержку возобновления авиарейсов.

Генеральный директор АО «ЮВТ АЭРО» Пётр Трубаев в свою очередь также отметил, что возвращение маршрута «Казань — Магас» позволит пассажирам расширить возможности для поездок между субъектами России.